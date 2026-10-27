Bejelentette a kormány: ez történik a Babaváró hitelekkel, ha nem teljesül a gyermekvállalás

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November elsején jár le a gyermekvállalás teljesítésére adott haladék azoknál a pároknál, akik az elsők között vették fel a babaváró kölcsönt.

Fischer Patrícia
2026. 10. 27. 14:53
Bejelentette a kormány: ez történik a Babaváró hitelekkel, ha nem teljesül a gyermekvállalás
Illusztráció Fotó: Béres Attila

A babaváró hitel Magyarországon 2019. július 1-jén lépett életbe a családvédelmi akcióterv részeként, szabad felhasználású, ingatlanfedezet nélküli támogatott hitelként házaspároknak. Az induláskor legfeljebb 10 millió forint volt a felvehető hitelösszeg, ez 2024. január 1-jétől 11 millió forintra emelkedett. 

A még jelenleg fennálló szabályok szerint a babaváró hitel kamatmentes, ha a hitel felvételétől számított öt éven belül az igénylő házaspárnak legalább egy gyermeke születik. Az első gyerek születése után lehet kérvényezni a hiteltörlesztés három évre történő felfüggesztését is. A második gyermek születése után a kincstár a fennmaradó tőketartozás 30 százalékát elengedi, valamint lehet kérvényezni a hiteltörlesztés további három évre való felfüggesztését. A harmadik gyermek születése után elengedi az állam a teljes hátralévő tartozást, ezáltal a babaváró hitel vissza nem térítendő babaváró támogatássá válik. A rendelet értelmében gyermeknek számítanak a magzatok a várandósság 12. hetétől és a közösen örökbefogadott gyermekek is. Ha az igénylés utáni öt éven belül nem születik legalább egy gyermek, az igénylőknek egy összegben vissza kell fizetni a teljes kamattámogatást 120 napon belül. A mostani szabályozás értelmében felmentés igényelhető a kamattámogatás visszafizetése alól, ha az egyik igénylő házastárs elhalálozik, vagy a munkaképessége tartósan megváltozik. Szintén kérhető a felmentés, ha a házaspár egészségügyi okokból nem tudta teljesíteni a gyermekvállalást.


 

 

 


 

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