Hazai pályán áll vesztésre a magyar e-kereskedelem

Ez egy önmagát erősítő folyamat: a felkészült cégek új piacokra lépnek, a nagyobb piac további fejlesztéseket tesz lehetővé, a fejlesztések pedig tovább növelik a versenyképességüket.

A kizárólag Magyarországra építő kereskedők ezzel szemben könnyen olyan helyzetbe kerülhetnek, amelyben egyre hatékonyabb nemzetközi szereplőkkel kell megküzdeniük.

Aki nem lép időben a méretgazdaságosság miatt elkerülhetetlen nemzetközi bővülés útjára, nehezen fogja a lépést tartani az egyre fokozódó fordulatszámra kapcsoló kereskedői piacon.

Az élmezőny már nem csak Magyarországban gondolkodik

Ezt támasztják alá a legvilágpiacképesebb magyarországi webshopok és omnichannel kereskedők eredményei is. A harmadik alkalommal átadott HungarEcomm Stars idei listájára felkerült 40 vállalat több mint kétharmada külföldi piacokon is értékesít. A nemzetközi terjeszkedés nem véletlenül jellemző éppen az élmezőnyre: a külföldi növekedés a versenyképességi stratégia egyik alapvető elemévé vált. A külföldi terjeszkedés három legnépszerűbb célországa Horvátország, Románia és Szlovákia.

– A magyar kereskedő akkor is globális versenyben van, ha minden csomagját Magyarországon kézbesíti. A külföldi szereplők már ott vannak a vásárló telefonján, ezért a hazai piac önmagában nem jelent védelmet. Nem véletlen, hogy a hazai élmezőny többsége külföldi piacokban is gondolkodik: ezek a vállalatok felismerték, hogy a globális versenyre nemcsak védekezéssel, hanem terjeszkedéssel is válaszolni kell – mondta Szabó László, a HungarEcomm Stars díjat alapító Growww Digital ügyvezető partnere.

Két front, egy versenyképesség

A hazai pozíciók megvédéséhez azonban nem lehet elkerülni a nemzetközi bővülést. Azok a vállalatok, amelyek több országban is képesek működni, jellemzően itthon is fejlettebb technológiával, nagyobb választékkal, hatékonyabb logisztikával és erősebb márkával versenyeznek, sokkal erősebb pozíciókat tudnak kivívni beszállítóikkal szemben.