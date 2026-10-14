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Hazai pályán áll vesztésre a magyar e-kereskedelem

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Ötször gyorsabban nő az online kiskereskedelem, mint a teljes kiskereskedelmi forgalom Magyarországon. A növekedésből azonban egyre nagyobb részt hasítanak ki a külföldi kereskedők: 2025-ben már a hazai online termékforgalom közel ötöde hozzájuk kötődött. A magyar webáruházak számára ezért a hazai piac már önmagában sem jelent védelmet a nemzetközi versennyel szemben.

Kiss Gergely
2026. 10. 14. 14:30
A külföldi terjeszkedés növekedési kényszerré vált Forrás: Shutterstock

Ez egy önmagát erősítő folyamat: a felkészült cégek új piacokra lépnek, a nagyobb piac további fejlesztéseket tesz lehetővé, a fejlesztések pedig tovább növelik a versenyképességüket. 

A kizárólag Magyarországra építő kereskedők ezzel szemben könnyen olyan helyzetbe kerülhetnek, amelyben egyre hatékonyabb nemzetközi szereplőkkel kell megküzdeniük. 

Aki nem lép időben a méretgazdaságosság miatt elkerülhetetlen nemzetközi bővülés útjára, nehezen fogja a lépést tartani az egyre fokozódó fordulatszámra kapcsoló kereskedői piacon.

Az élmezőny már nem csak Magyarországban gondolkodik

Ezt támasztják alá a legvilágpiacképesebb magyarországi webshopok és omnichannel kereskedők eredményei is. A harmadik alkalommal átadott HungarEcomm Stars idei listájára felkerült 40 vállalat több mint kétharmada külföldi piacokon is értékesít. A nemzetközi terjeszkedés nem véletlenül jellemző éppen az élmezőnyre: a külföldi növekedés a versenyképességi stratégia egyik alapvető elemévé vált. A külföldi terjeszkedés három legnépszerűbb célországa Horvátország, Románia és Szlovákia.

– A magyar kereskedő akkor is globális versenyben van, ha minden csomagját Magyarországon kézbesíti. A külföldi szereplők már ott vannak a vásárló telefonján, ezért a hazai piac önmagában nem jelent védelmet. Nem véletlen, hogy a hazai élmezőny többsége külföldi piacokban is gondolkodik: ezek a vállalatok felismerték, hogy a globális versenyre nemcsak védekezéssel, hanem terjeszkedéssel is válaszolni kell – mondta Szabó László, a HungarEcomm Stars díjat alapító Growww Digital ügyvezető partnere.

Két front, egy versenyképesség

A hazai pozíciók megvédéséhez azonban nem lehet elkerülni a nemzetközi bővülést. Azok a vállalatok, amelyek több országban is képesek működni, jellemzően itthon is fejlettebb technológiával, nagyobb választékkal, hatékonyabb logisztikával és erősebb márkával versenyeznek, sokkal erősebb pozíciókat tudnak kivívni beszállítóikkal szemben.

A nemzetközi ambíció professzionálisabb működést, fejlettebb rendszereket és tudatosabb szervezetépítést követel meg. A nagyobb volumen miatt egyre több tevékenységet éri meg házon belül elvégezni. Ezek a képességek pedig akkor is értéket teremtenek, ha a vállalat végül a magyar piacon találkozik globális versenytársaival.

– A magyar e-kereskedelem jövőjét nem az dönti el, hogy meg tudjuk-e állítani a külföldi szereplőket a határon, hiszen az online világban ilyen határ már nincs. Az a kérdés, tudunk-e elég olyan vállalatot építeni, amely itthon és külföldön egyaránt versenyképes. A HungarEcomm Stars díjazottjai azt mutatják, hogy ez lehetséges – de a jelenlegi élmezőnyt jelentősen ki kell szélesíteni – tette hozzá Szabó László.

 

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