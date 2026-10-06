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Hosszú távú vagyonépítés: így fektetnek be a türelmes magyarok TBSZ-szel

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Vagyonépítés hosszú távon? Ha ez a célod, a türelem rózsát teremhet: a TBSZ, azaz a tartós befektetési számla meghatározott feltételekkel öt-hat év után adómentessé teheti a hozamot, de ettől még a befektetések kockázatát nem szünteti meg.

Magyar Nemzet
2026. 10. 06. 13:00
Forrás: Pexels

Mire érdemes még figyelni?

A TBSZ több szolgáltatónál elérhető opció, ám a részletfeltételek helyenként változhatnak. Mivel a számlavezetés, a kereskedés és a devizaváltás költségei csökkenthetik a megtakarítás eredményét, ezért az ajánlatokat ezek együttes figyelembevételével ajánlott összehasonlítani. Az ingyenes TBSZ számla az XTB-nél díjmentes számlanyitást és számlavezetést jelent, míg a befektetési platformon a részvények és ETF-ek kereskedése havi 100 ezer eurós forgalomig ugyancsak jutalékmentes. Ez nem jelent teljes költségmentességet: devizaváltásnál például 0,5 százalékos költség merülhet fel. A befektetési döntésekhez előzetes tájékozódásra és az eszközök megértésére is szükség lesz, a múltbeli teljesítmény és az arra épülő elemzések ugyanis nem garantálják a jövőbeli hozamot.

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Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

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Mi nem felejtjük. És ne felejtsük azt sem, ami ma történik. Hiszen mindezzel még nekünk lesz dolgunk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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