Hosszú távú vagyonépítés: így fektetnek be a türelmes magyarok TBSZ-szel

Mire érdemes még figyelni?

A TBSZ több szolgáltatónál elérhető opció, ám a részletfeltételek helyenként változhatnak. Mivel a számlavezetés, a kereskedés és a devizaváltás költségei csökkenthetik a megtakarítás eredményét, ezért az ajánlatokat ezek együttes figyelembevételével ajánlott összehasonlítani. Az ingyenes TBSZ számla az XTB-nél díjmentes számlanyitást és számlavezetést jelent, míg a befektetési platformon a részvények és ETF-ek kereskedése havi 100 ezer eurós forgalomig ugyancsak jutalékmentes. Ez nem jelent teljes költségmentességet: devizaváltásnál például 0,5 százalékos költség merülhet fel. A befektetési döntésekhez előzetes tájékozódásra és az eszközök megértésére is szükség lesz, a múltbeli teljesítmény és az arra épülő elemzések ugyanis nem garantálják a jövőbeli hozamot.