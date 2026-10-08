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Megjött az IMF kívánságlistája: brutális megszorításokat javasolnak a Tisza-kormánynak

Megjött az IMF kívánságlistája: brutális megszorításokat javasolnak a Tisza-kormánynak

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Felsejlik a valutaalap tanácsai között azoknak az állami vállalatoknak a privatizációja is, amelyeket az Orbán-kormányok az elmúlt másfél évtizedben vásároltak vissza a külföldiektől.

Jakubász Tamás
2026. 10. 08. 19:59
Fotó: Europress/AFP/Kent Nishimura Forrás: AFP

4. Az Otthon-start felszámolása

A megmaradt hiteltámogatási programokat – köztük például az Otthon-startot – fel kell számolni az IMF szerint, mivel ezek torzítják a hitelkiosztást és rontják a monetáris politika hatékonyságát.

5. Nyugdíjkorhatár-emelés

Mivel a nyugdíj- és az egészségügyi kiadások 2050-ig a becslések szerint a GDP csaknem 4 százalékpontjával emelkednek, a valutaalap a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kötné. Ez magyarul nyugdíjkorhatár-emelést jelent. Az IMF emellett fokozatosan megszüntetné a korkedvezményes nyugdíjazási lehetőségeket, és újraszámolná a nyugdíjellátásokat is.

6. Privatizáció?

Végül utalást tettek az Orbán-kormányok által a külföldiektől visszavásárolt állami vállalatok eladására. Mint írták, az állami tulajdonú vállalatok tartósan kevésbé nyereségesek és kevésbé termelékenyek, mint az azonos iparágban működő magáncégek. Az állami vállalatok számottevő jelenléte emellett kiszorítja a magánvállalkozásokat, és gyengítheti a magánjellegű versenytársak teljesítményét.

Arról, hogy az elmúlt másfél évtizedben milyen cégeket vásárolt vissza a patrióta kormány, éppen a napokban közöltünk összeállítást. A lista úgy is terjedelmes, hogy messze nem teljes.

 

Nem az IMF az egyetlen

A valutaalap tanácsai kapcsán idézzük ide a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, vagyis a már említett OECD idei országjelentését. A dokumentum a nyugdíjrendszer reformját és a nyugdíjkorhatár felemelését javasolja, emellett egyebek mellett a személyi jövedelemadó progresszívebbé tételét, az adókedvezmények felülvizsgálatát és nem utolsósorban a rezsicsökkentés kivezetését javasolja.

Nagyon leegyszerűsítve mindez azt jelenti, hogy nem csupán az IMF, de az OECD is lakossági megszorítást vár a Tisza-kormánytól.

Már a spájzban vannak?

S ha már IMF. Mint a Magyar Nemzet a hét elején megírta, nem csupán a jövő évi költségvetésről és a gazdaságélénkítés lehetőségeiről tárgyalt a Tisza-kormány az Erdőbényén tartott múlt hétvégi kihelyezett ülésén. Információink szerint a kabinet napirendjén szerepelt egy esetleges hitelfelvétel kérdése is, amely összefüggésben állhat az uniós források felhasználásával. A kormányzatnak ugyanis az uniós pénzek lehívása és az azokból megvalósítani kívánt beruházások kapcsán jelentős előfinanszírozási igénnyel kell számolnia. Magyarul: az uniós források számos esetben csak a projektek előrehaladásával, menet közben érkeznek meg, így a beruházások elindításához a magyar államnak kell garantálnia a forrást.

Úgy tudjuk, hogy ennek a finanszírozási résnek a betöltésére merült fel külső hitel felvétele.

A pénzügyminiszter több lehetséges szereplővel is egyeztetett, és a tárgyalások között nemzetközi intézményekkel, köztük a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), valamint az Európai Unióval kapcsolatos egyeztetések is szerepelhettek.

 

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