Megjött az IMF kívánságlistája: brutális megszorításokat javasolnak a Tisza-kormánynak

4. Az Otthon-start felszámolása

A megmaradt hiteltámogatási programokat – köztük például az Otthon-startot – fel kell számolni az IMF szerint, mivel ezek torzítják a hitelkiosztást és rontják a monetáris politika hatékonyságát.

5. Nyugdíjkorhatár-emelés

Mivel a nyugdíj- és az egészségügyi kiadások 2050-ig a becslések szerint a GDP csaknem 4 százalékpontjával emelkednek, a valutaalap a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kötné. Ez magyarul nyugdíjkorhatár-emelést jelent. Az IMF emellett fokozatosan megszüntetné a korkedvezményes nyugdíjazási lehetőségeket, és újraszámolná a nyugdíjellátásokat is.

6. Privatizáció?

Végül utalást tettek az Orbán-kormányok által a külföldiektől visszavásárolt állami vállalatok eladására. Mint írták, az állami tulajdonú vállalatok tartósan kevésbé nyereségesek és kevésbé termelékenyek, mint az azonos iparágban működő magáncégek. Az állami vállalatok számottevő jelenléte emellett kiszorítja a magánvállalkozásokat, és gyengítheti a magánjellegű versenytársak teljesítményét.