Büdzsé 2026: Sínre került a be nem tartott ígéretek költségvetése

Már a törvényjavaslat a GDP arányos államadósságot 77,5 százalékban állapíotta meg, azaz az államadósság – a 2025. év végi adathoz képest – 74,6 százalékról 2,9 százalékkal emelkedik, ami egy év alatt 6 600 milliárd forint növekedés.

A képviselő szerint, ha olyan pótköltségvetés született volna, amely 3900 milliárd forint alatti összeggel növeli az adósságot, akkor még a GDP folyóáras növekedése által biztosított lehetőségen belül maradtak volna.

A Tisza-kormány ezzel nem elégedett meg, így aztán tény, hogy ezzel a költségvetéssel megvalósul Magyarország államadósságának növekedése. Valójában mindez akkor, amikor ugyan 2023-2025 közötti időszakban a GDP volumennövekedés 0,4 százalék volt, de idén első negyedévben 1,7 százalék, ami már az uniós átlag feletti.

Tehát a gazdaság növekedése mellett is jelentős államadósság növekedést produkál a költségvetés.

– Bármit állít is a kormány, az idei év második negyedévében az Államadósság Kezelő Központ szerint az államháztartás GDP arányos (maastrichti) adósságának záró értéke 75,1 százalék volt. Mivel minden évben a GDP közel 55 százaléka a második félévben termelődik meg, így ha a Tisza-kormány is csak az első félévben megvalósult hiánnyal azonos mértékig terjeszkedne a költségvetésben, akkor még csökkentenék is az államadósságot. A Tisza-kormány nem elégedett meg ezzel a szinttel, az előző kormány által az első félévben felhalmozott hiánynál jóval nagyobb mértékűt tervez. Ennek oka nem ismert. A Tisza-kormánynak olyan kiadásai nincsenek az év második felében, mint például az év eleji 13. és 14. havi nyugdíj, a hat havi fegyverpénz, a közszféra dolgozóinak lakhatási támogatása, a januári emelt rezsitámogatás – ismertette.

Romló folyamatok

Az idei 7,5 százalékos GDP arányos hiány 1995 óta a 4. legnagyobb érték, ennél csak Gyurcsány Ferenc kormánya 2006-ban, Medgyessy Péter kormánya 2002-ben és Horn Gyula kormánya − az elhíresült Bokros csomag bevezetésének évében − 1995-ben produkált rosszabb értéket. Az emelkedő államadósság mellett a gazdasági folyamatok is romló tendenciát mutatnak: az üzemanyag ára jelentősen nő, a tavalyi adatokhoz képest a beruházások jelentősen visszaestek.