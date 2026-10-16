Megsemmisítő kritika a Tisza-kormány vagyonadójáról: „Aki ennek tapsol, nem tudja, hogy a saját munkahelye kerülhet veszélybe”

Emelkedhet a társasági adó is

A Világgazdaság megemlítette lapunk információját arról:

a kormány a jelenlegi 9-ről 15 százalékra emelheti a társasági adó kulcsát.

A lépés a lap kommentárja szerint azért lenne jelentős csapás a magyar gazdaságra, mert az elmúlt években jelentős külföldi működőtőke-beruházás jött Magyarországra, ami döntően az alacsony társasági adókulcsnak volt köszönhető.

Értesülésünk kapcsán egyébként megkerestük a Pénzügyminisztériumot. A tárca gyorsan megérkezett válaszában cáfolat nem szerepelt, s pontosan így szólt:

A Pénzügyminisztérium dolgozik a társasági adó részletszabályainak a kidolgozásán, szakmai egyeztetéseket is folytat ezzel kapcsolatban.

Annyit tettek még hozzá, hogy a társasági adó minden részletét tartalmazó jogszabály-javaslatról is tájékoztatást adnak majd a végleges kormányzati döntés után.

A válasz leginkább úgy értelmezhető, hogy új társasági adótörvény készül, ám végleges döntés még nincs róla. Mivel a tárca nem zárta ki kategorikusan a kulcs emelését, bőven előfordulhat az, hogy újabb adóemelés vagy ilyen terv fűződik majd a Tisza-kormány nevéhez.