Történelmi szintre értek az országos lakásárak

A jelenlegi trendek alapján úgy tűnik, év végéig nem várható jelentős fordulat, és 2026 a stagnálás éveként vonul be a lakáspiac történetébe. Kivételt jelenthet azonban, ha az Otthon start program feltételeiben szigorítás történik. Amennyiben a változások látványosan szűkítik a jogosultak körét, azok életbelépése előtt újabb keresleti hullám indulhat el, ami vidéken és az olcsóbb budapesti kerületekben az árakban és az alku mértékében is érezhető lehet.