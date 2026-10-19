A jelenlegi trendek alapján úgy tűnik, év végéig nem várható jelentős fordulat, és 2026 a stagnálás éveként vonul be a lakáspiac történetébe. Kivételt jelenthet azonban, ha az Otthon start program feltételeiben szigorítás történik. Amennyiben a változások látványosan szűkítik a jogosultak körét, azok életbelépése előtt újabb keresleti hullám indulhat el, ami vidéken és az olcsóbb budapesti kerületekben az árakban és az alku mértékében is érezhető lehet.
Történelmi szintre értek az országos lakásárak
Először lépte át az egymillió forintot a magyarországi lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára. Miközben Budapesten év eleje óta stagnálnak az árak, és bizonyos ingatlantípusoknál árcsökkenések is mérhetők, országosan enyhén tovább drágult a piac, melynek hatására idén szeptemberben az országos átlagár 1,004 millió forintra emelkedett. A zenga.hu elemzése megvizsgálta, hol látható már árcsökkenés, és hol emelkednek még mindig az ingatlanárak.
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