Államadósság: ilyen mértékű növekedésre korábban nem volt példa

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A koronavírus-járvány válságos évét leszámítva utoljára 2012-ben volt ilyen magas az államadósságunk. Ez azért is érdekes, mert semmi sem indokolja ezt az eladósodást. Minden egyes honfitársunkra fejenként félmillió forintnyi plusz adósság jut

Kiss Gergely
2026. 11. 14. 8:44
Államadósság: ilyen mértékű növekedésre korábban nem volt példa
Kármán András pénzügyminiszter. Egekben az államadósság Fotó: Mirkó István

– A Tisza-kormány első fél évét a kapkodás, az alkalmatlanság és a Facebook-kormányzás jellemezte, nem az emberek problémáival foglalkoztak – tették hozzá. 

 

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