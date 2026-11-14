Államadósság: ilyen mértékű növekedésre korábban nem volt példa

– A Tisza-kormány első fél évét a kapkodás, az alkalmatlanság és a Facebook-kormányzás jellemezte, nem az emberek problémáival foglalkoztak – tették hozzá.
– A Tisza-kormány első fél évét a kapkodás, az alkalmatlanság és a Facebook-kormányzás jellemezte, nem az emberek problémáival foglalkoztak – tették hozzá.
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