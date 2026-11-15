Lilába borul a világ az aranyat érő picikért

A magyar úttörők, akik megreformálták a koraszülött-ellátást
A hazai újszülöttosztályok története több radikális szemléletváltáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, amelyeket elhivatott magyar orvosok kényszerítettek ki a rendszerből. A szervezett ellátás alapjait 1954-ben Surányi Gyula gyermekgyógyász tette le, aki megalapította a Schöpf-Merei Ágost Koraszülő és Koraszülött Kórházat, majd az 1970-es évek közepén Kiszel János professzor hozta létre az első modern hazai perinatális intenzív centrumot a Baross utcai női klinikán, meghonosítva az intenzív újszülöttkori gépi lélegeztetést és az inkubátorfejlesztést. A rendszerből azonban sokáig hiányzott egy kritikus láncszem: a nem intenzív osztályon született babák biztonságos szállítása. Ezt a hiányt számolta fel Somogyvári Zsolt neonatológus, aki Kiszel professzor támogatásával 1989-ben megszervezte a Peter Cerny Alapítványt és az első magyarországi mozgó koraszülött-intenzív mentőszolgálatot, amely azóta több mint százezer újszülött életét mentette meg. A XXI. századi szemléleti reform pedig olyan vezető neonatológusok nevéhez fűződik, mint Szabó Miklós professzor és Nádor Csaba főorvos (a Melletted a helyem Egyesület társalapítója), akik a szigorú, szülőket kizáró kórházi izoláció helyett meghonosították a zéró szeparáció elvét, a kengurumódszert és a családbarát intenzív ellátást, bebizonyítva, hogy a szülő nem látogató a picen, hanem a gyógyító csapat legfontosabb tagja.
Az idő előtti születés azonnali és hatalmas pénzügyi terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. Kezdve azzal, hogy az anyán gyakran életmentő műtéttel kell elvégezni a császármetszést. A perinatális intenzív centrumok (pic) működtetése a kórházi szektor egyik legköltségesebb szegmense:
a csúcstechnológiás inkubátorok, a gépi lélegeztetés, a tüdőérlelő és keringéstámogató készítmények, a speciális táplálási módok, valamint a huszonnégy órás, magasan képzett szakszemélyzet fenntartása naponta több százezer forintos ráfordítást igényel babánként.
Minél korábban jön világra egy csecsemő – különösen az ezerötszáz gramm alatti, igen kis súlyú újszülöttek esetében, akikből évente mintegy ezerkétszáz születik idehaza –, annál több ápolási napot igényel. Egy-egy ezer gramm alatti születési súlyú extrém koraszülött több hónapos kórházi kezelésének közvetlen finanszírozási költsége a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kasszájában könnyen elérheti a tíz-húsz millió forintos nagyságrendet. A prevenció ezért is fontos, hiszen minden egyes méhen belül töltött nap csökkenti az intenzív ellátás hosszát és a szövődmények kialakulásának kockázatát.