Lilába borul a világ az aranyat érő picikért

Százmilliók segítenek

Bár a perinatális intenzív centrumok alapfinanszírozását az állam biztosítja, a speciális koraszülöttmentés, a csúcstechnológiás inkubátorok beszerzése és a családbarát kórházi osztályok kialakítása jelentős részben az állampolgárok adófelajánlásaira épül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026. szeptember közepén közzétett összesítése szerint idén 1,8 millió adózó összesen több mint 21 milliárd forintot irányított át a 31 299 regisztrált civil szervezet valamelyikének. Az országos toplistán a legnépszerűbb száz szervezet közül a legtöbb pénzt ismét a gyermekgyógyítással foglalkozó alapítványok gyűjtötték be: együttesen 2,71 milliárd forintot kaptak, ami 192 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

Magyarországon jelenleg több mint harminc olyan alapítvány és egyesület működik, amely kifejezetten a koraszülöttek mentésére, az egyes vármegyei és fővárosi pic-osztályok eszközfejlesztésére vagy a családok utógondozására szakosodott. Ez a szektor együttesen évi 350–400 millió forintnyi szja egyszázalékos forrást mozgósít, ám a felajánlások eloszlása nem egyenletes: az összeg döntő részét a regionális koraszülöttmentő szolgálatok és a legnagyobb országos ernyőszervezetek gyűjtik be.

A mezőny vitathatatlan listavezetője évtizedek óta a Budapestet és a közép-magyarországi régiót ellátó Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért. A szervezet a 2026-os elszámolásban 127,4 millió forintnyi egyszázalékos felajánlásban részesült, amivel az előző évi 115,2 millió forintos eredményét több mint 10 százalékkal felülmúlva stabilan őrzi helyét az ország húsz legtámogatottabb civil szervezete között. A Cerny Alapítvány emellett az üvegvisszaváltási rendszerből is komoly forráshoz jutott: a Mohu Mosolyra váltó programjában 2026 első fél évében három kijelölt gyermekgyógyító szervezet között több mint 109 millió forintnyi adomány oszlott meg.