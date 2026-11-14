Olyan válság fenyeget, amely előbb-utóbb bekopog az otthonainkba

Kilenc hónapon belül megérkezik a baj az épületgépészetbe és a villamos berendezések piacára. Egy épülethez nemcsak beton és tégla kell, hanem fűtési rendszer, vezetékek, kapcsolók, légkondicionálás, szellőztetés és számos műszaki berendezés is. Ezeket gyakran a kivitelezés későbbi szakaszaiban rendelik meg, ezért a korábban elkezdett építkezések még hónapokig munkát adhatnak a gyártóknak és a szerelőknek. Amikor azonban az új projektek elmaradása eléri ezeket a munkafázisokat, a megrendelésállomány hirtelen megcsappanhat.

A válság előbb-utóbb bekopog az otthonainkba

Egy éven belül jön a negyedik hullám, amikor a válság bekopog az otthonainkba, és eléri a bútoripart, a lakberendezést és a háztartásigép-kereskedelmet. Gondoljunk egy családra, amelyik új lakásba költözik. Ők ilyenkor konyhabútort, hűtőszekrényt, mosógépet, kanapét, lámpákat és szőnyegeket vásárolnak. Ha a lakásépítés elmarad, ezeknek a beszerzéseknek egy része is eltűnik, vagy legalábbis későbbre tolódik.

A bútorgyártók és a lakberendezési kereskedők különösen érzékenyek lehetnek, míg a háztartásigép-piacot a régi készülékek cseréje valamelyest védheti. Az építőipar zuhanása így hónapokkal később egy bútorbolt pénztáránál is érezhetővé válhat.

Az ötödik hullám már elhozza a pénzügyi fertőzés, amely akár már a válság előtt elkezdődhet, de 6–24 hónapig vagy tovább is erősödhet. Az ingatlanközvetítők és a jelzáloghitelezők azonnal megérezhetik a lakástranzakciók és az új hiteligénylések csökkenését. A bankok veszteségei viszont később jelentkezhetnek, amikor az építőipari vállalkozások már nem tudják fizetni hiteleiket, az ingatlanfejlesztők csődbe mennek, és az ingatlanfedezetek értéke csökken. A bankok ilyenkor szigoríthatják a hitelezést, ami újabb beruházásokat és vásárlásokat hiúsíthat meg. Így válhat az eredetileg építőipari válság hitelválsággá, a hitelválság pedig újabb gazdasági visszaesés forrásává.