A volt agrárminiszter lerántotta a leplet a Tisza-kormány bejelentéséről

– A támogatási rendszer nemcsak az új erdők telepítését segítette, hanem azok gondozását is. Az erdőtelepítési felhívás új erdők létrehozására és ipari célú fás ültetvények telepítésére is lehetőséget adott. A gazdálkodók a telepítést követően 12 éven keresztül kompenzációt kaptak a kieső mezőgazdasági jövedelmük után, miközben a területalapú támogatás is elérhető maradt számukra – nyilatkozta. A döntéshozók külön figyelmet fordítottak a mezővédő erdősávok, fasorok és fás legelők kialakítására is. Ezek segítették az agrárterületek alkalmazkodását a klímaváltozás hatásaihoz.

Az erdőtelepítések mellett az előző kormány két másik fontos fásítási programot is működtetett.

Az Újszülöttek erdeje program évente több mint egymillió facsemete elültetésével járult hozzá hazánk klímavédelmi céljainak teljesítéséhez, kizárólag őshonos főfafajok telepítésével. A program keretében 2020 óta összesen 1949 hektárnyi erdőtelepítés valósult meg.

A másik jelentős kezdeményezés a Mintafásítási program volt. Ennek keretében már több mint 7 millió fa került a földbe, tovább növelve a fával borított területek nagyságát. Az állami tulajdonú területeken megvalósuló program részeként az állami erdészeti társaságok eddig 549 hektárnyi erdőt telepítettek. Öt nagyvárosban – Budapesten, Balatonfüreden, Kecskeméten, Sárváron és Tatán – kifejezetten a városi erdők megújítását támogatták.