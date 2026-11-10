A volt agrárminiszter lerántotta a leplet a Tisza-kormány bejelentéséről

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A Tisza által vállalt 12 millió facsemetével szemben az Orbán-kormány csaknem 200 millió elültetett facsemetére lehet büszke. Míg az előző kormány 32 ezer hektár új erdőterületet hozott létre, addig a Tisza terveiben mindössze 1320 hektár szerepel. Szembeötlő a különbség – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Nagy István volt agrárminiszter.

Kiss Gergely
2026. 11. 10. 5:10
A volt agrárminiszter lerántotta a leplet a Tisza-kormány bejelentéséről
Csalódásnak nevezte a volt agrárminiszter a Tisza-kormány fásítási programját Forrás: Facebook / Nagy István

– A támogatási rendszer nemcsak az új erdők telepítését segítette, hanem azok gondozását is. Az erdőtelepítési felhívás új erdők létrehozására és ipari célú fás ültetvények telepítésére is lehetőséget adott. A gazdálkodók a telepítést követően 12 éven keresztül kompenzációt kaptak a kieső mezőgazdasági jövedelmük után, miközben a területalapú támogatás is elérhető maradt számukra – nyilatkozta. A döntéshozók külön figyelmet fordítottak a mezővédő erdősávok, fasorok és fás legelők kialakítására is. Ezek segítették az agrárterületek alkalmazkodását a klímaváltozás hatásaihoz.

Az erdőtelepítések mellett az előző kormány két másik fontos fásítási programot is működtetett. 

Az Újszülöttek erdeje program évente több mint egymillió facsemete elültetésével járult hozzá hazánk klímavédelmi céljainak teljesítéséhez, kizárólag őshonos főfafajok telepítésével. A program keretében 2020 óta összesen 1949 hektárnyi erdőtelepítés valósult meg.

A másik jelentős kezdeményezés a Mintafásítási program volt. Ennek keretében már több mint 7 millió fa került a földbe, tovább növelve a fával borított területek nagyságát. Az állami tulajdonú területeken megvalósuló program részeként az állami erdészeti társaságok eddig 549 hektárnyi erdőt telepítettek. Öt nagyvárosban – Budapesten, Balatonfüreden, Kecskeméten, Sárváron és Tatán – kifejezetten a városi erdők megújítását támogatták.

– A kormányváltásig a gazdák összesen 43 706 hektárra igényeltek sikeresen erdőtelepítési és fásítási támogatást a Vidékfejlesztési program keretében – emlékeztetett. Tény azt is, hogy 2024-ben és 2025-ben eddig összesen kilenc erdészeti tárgyú pályázati felhívás jelent meg, amelyekre 9949 támogatási kérelem érkezett. A megjelent felhívások között szerepelt:

  • erdőtelepítés és fásítás támogatása,
  • erdőgenetikai többéves kötelezettségvállalások,
  • az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenálló képességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése
    erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások,
  • agrár-erdészeti rendszerek telepítése, ápolása és fenntartása.

– Az agrár-erdészeti pályázat 2025 tavaszán jelent meg. A mezőgazdasági művelés alatt álló – jellemzően szántó- és gyepterületeken – erdősávok, fasorok és facsoportok telepítését ösztönözte. Ezt a munkát az ország minden részén folytatni kell. A fák, amelyeket ma elültetünk, túlmutatnak a jelenen: évtizedeken át szolgálják közösségeinket, és emlékeztetnek arra, hogy a jövőt csak közös munkával formálhatjuk. Rajtunk múlik, milyen lesz ez a jövő – tette hozzá Nagy István. 
 

fásítási programTisza-kormányNagy IstvánSzóljon hozzá!

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