Ha minden rosszul megy, akár 400 forint fölé is emelkedhet jövőre az euró

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Bár jelenleg 364 forint körül mozog az euró árfolyama, a következő évben több olyan kockázat is jelentkezhet, amely próbára teheti a magyar fizetőeszköz erejét. A költségvetési hiány túllépése, a jegybanki kamatelőny csökkenése és az energiaárak újbóli megugrása egyaránt forintgyengülést idézhet elő. Az AKCENTA CZ előrejelzése szerint az euró 2027-ben jellemzően 365–380 forint között mozoghat, kedvezőtlen esetben azonban a 400 forintos szintet is átlépheti.

Magyar Nemzet
2026. 11. 12. 19:00
Ha minden rosszul megy, akár 400 forint fölé is emelkedhet jövőre az euró
Három forgatókönyvet vázol egy friss elemzés a jövő évi euró-forint árfolyam lehetséges alakulásáról Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA

A kamatkülönbözet gyors csökkenése azonban tőkekiáramlást és árfolyamgyengülést válthat ki. Az AKCENTA CZ ezért arra számít, hogy a jegybank 2027 végén is 4,75–5 százalék körüli alapkamatot tarthat fenn. Az infláció eközben ismét 3 százalék fölé emelkedhet.

A jegybank mozgástere így korlátozott: a túl gyors kamatcsökkentés veszélyeztetheti a forint stabilitását, a tartósan magas kamat viszont fékezheti a gazdasági növekedést és drágíthatja a finanszírozást.

Az energiaárak újabb sokkot okozhatnak

A külső kockázatok közül az energiaárak alakulása lehet a legmeghatározóbb. Az európai földgáz TTF-ára az év eleji, 28 euró alatti szintről október végére megawattóránként közel 95 euróra emelkedett, november elején pedig még mindig 85 euró fölött járt.

Az AKCENTA CZ számításai szerint a magasabb gázárak havonta 350–450 millió euróval csökkenthetik Magyarország külkereskedelmi többletét. A dráguló energia nemcsak az importszámlát növeli, hanem a vállalatok költségeit és a rezsitámogatások finanszírozási igényét is emelheti.

Mindez azért különösen érzékeny pont, mert a magyar gazdaság növekedése továbbra is törékeny. A fogyasztás mellett az ipari termelés szeptemberi, éves összevetésben mért 8,2 százalékos bővülése már biztató jel, a 2027-re várt 2,4–2,9 százalékos GDP-növekedéshez azonban a beruházások élénkülésére is szükség lenne. A bérek várhatóan 7,5–8,5 százalékos emelkedése közben jóval meghaladhatja a termelékenység 1,5–2 százalékos javulását, ami az exportáló vállalatok versenyképességét is ronthatja.

Akár 405 forintig is emelkedhet az euró

Az AKCENTA CZ három lehetséges árfolyampályát vázolt fel 2027-re. 

  • A legvalószínűbbnek tartott, 55 százalékos eséllyel bekövetkező alapforgatókönyv 365–380 forintos euróárfolyammal számol, 372 forint körüli éves átlag mellett. Ez mérsékelt forintgyengülést feltételez, a tervezettnél valamivel magasabb költségvetési hiánnyal és 70–80 euró körüli gázárakkal.
  • A kedvező forgatókönyv mindössze 20 százalékos valószínűségű: ebben az esetben az euró 350–362 forint között mozoghat, 356 forintos éves átlaggal. Ehhez a költségvetési célok teljesülésére, az energiaárak csökkenésére és az uniós források zavartalan érkezésére lenne szükség.
  • A 25 százalékos valószínűséggel számolt kedvezőtlen változat viszont már 385–405 forintos euróárfolyamot, 392 forintos éves átlagot vetít előre. Ehhez a költségvetési hiány jelentős túllépése, egy esetleges hitelminősítői leminősítés vagy a tartósan magas energiaárak vezethetnek.

A forint gyengülése az importőrök számára közvetlen költségnövekedést jelentene, miközben az exportőrök sem feltétlenül járnának jól a jelenlegi árfolyamhoz képest. Az euróban bevételt szerző, de forintban bért és egyéb költségeket fizető vállalatok jövedelmezőségét ugyanis a hazai fizetőeszköz erősödése ronthatja.

A három forgatókönyv közötti jelentős eltérés a vállalati pénzügyi tervezés szempontjából is figyelmeztető. A gyengébb forint az importőrök beszerzési költségeit emeli, az erős árfolyam pedig az euróban számlázó, forintban bért fizető exportőrök jövedelmezőségét ronthatja. Az AKCENTA CZ arra is felhívja a figyelmet, hogy az alacsonyabb euróhitelkamat önmagában nem garantál olcsóbb finanszírozást. Egymilliárd forintnak megfelelő hitelnél a három százalékpontos kamatelőny évente mintegy 30 millió forintos megtakarítást jelenthet. Ha azonban az euró árfolyama 365-ről 377 forintra emelkedik, a devizatartozás forintértékének növekedése már meghaladhatja ezt az összeget.

Az AKCENTA CZ szakértői szerint a vállalatoknak érdemes kihasználniuk a jelenlegi viszonylagos árfolyamnyugalmat devizakitettségük felülvizsgálatára. A 2027-es pénzügyi terveket célszerű több árfolyam-forgatókönyvre alapozni, a jelentősebb devizakockázatokat pedig megfelelő fedezeti ügyletekkel kezelni. A forint stabilitása fennmaradhat, ehhez azonban a költségvetési fegyelem, az óvatos kamatpolitika és a külső gazdasági feltételek kedvező alakulása egyaránt szükséges – írja a cég. 


 

 

 


 

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