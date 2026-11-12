Megszólalt a kormány a ferihegyi gyorsforgalmi út fejlesztéséről

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Újraindítja a kormány a Ferihegyi gyorsforgalmi út fejlesztését, az erről szóló határozat szerda este jelent meg a Magyar Közlönyben. A terveket még az Orbán-kormány jelentette két évvel ezelőtt, akkor Vitézy Dávid azt fogalmazta meg bírálatként, hogy a beruházás a vasút fejlesztése nélkül csak még nagyobb forgalmat generál az agglomerációból. Egy csütörtöki sajtótájékoztatón viszont már a reptéri vasút fejlesztéséről is kiderültek részletek.

Magyar Nemzet
2026. 11. 12. 15:15
Megszólalt a kormány a ferihegyi gyorsforgalmi út fejlesztéséről
Az Újhegyi úti híd látványterve nyugati irányból Forrás: Környezeti hatástanulmány, Műszaki leírás VIKÖTI Kft.

Már megvan az ütemezés is

A terv szerint az út 2x2 sávos lesz, átépülnek a felüljárók, és az Üllői út végén külön szintre kerül a közút és a vasút. Az átépítéshez szükséges kisajátítás több mint 300 ingatlant érint. 

A kivitelezési tendert várhatóan 2027 második felében írhatják ki. Az előkészítő munkák legkorábban 2028-ban, a nagyobb építkezés 2029-ben indulhat 

– közölte a részleteket a tárcavezető. 

A miniszter ismertette tervek szerint a Határ úttól Vecsésig közel 11 kilométeren újul meg a repülőtérre vezető út és a vele párhuzamos Gyömrői út. Kőbánya-Kispest és a Hangár utca között kétszer két sávos új híd épül, melyből az egyik szélső sáv buszsáv lesz, így a repülőtér felől érkező buszok a KöKi térségében is előnyt kapnának.

A fejlesztés során a Gyömrői út csatlakozásától a repülőtér T1 termináljáig kétszer három sávos, buszsávokat is tartalmazó, városias út jönne létre. A T1 terminál és a városhatár között kifele irányban két forgalmi sáv, centrum irányban három sáv létesítése tervezett, melyből a szélső sáv buszsáv. Megszűnik a középső sávok mai szétválasztása, és az ebből eredő folyamatos zavarok, emellett a mai 2x1 sávos különszintű műtárgyak helyett 2x2 sávos alul- és felüljárók létesülnek – sorolta.

Vasúti összeköttetés: folyamatban a koncessziós közbeszerzési eljárás

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy Vitézy Dávid két éve bírálta az akkori kormányzati terveket. Úgy fogalmazott, hogy „pénz arra van, amire a kormány akarja. És a helyes az lenne, ha elsőként vasutat építenénk a reptérre, nem gyorsforgalmi utat.”. Akkor azt hozta fel ellenérvként, hogy ha a ha a vasutat nem fejlesztik és 2x2 sávon jöhet be a forgalom, akkor ez a belvárost, az Üllői utat fogja túlterhelni, még több autó jön be az agglomerációból a fővárosba.

Úgy tűnik azonban, ez a probléma elhárulhat, ugyanis a vasútfejlesztéssel kapcsolatban Vitézy Dávid egy csütörtöki sajtótájékoztatón a Magyar Nemzet kérdésére részletesen beszélt a vasúti összeköttetés jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a kormány egyértelműen támogatja azt a megoldást, ami a repülőtér vasúti bekötését célozza, azzal a megoldással, hogy Kőbánya-Kispesttől a mai kettőről négy vágányra bővülne a vasút, a Csévéző utcánál ez a plusz két vágány kiágazna, ezt követően besimulna a reptér két kifutópályája közé a vasút, és a kettes terminál előterében – ott, ahol ma a Holiday parkoló van, illetve a két új szálloda mellett – haladna át a repülétérnél és ott lenne egy mélyállomás, ahol a kettes terminál és az újonnan építendő terminál épülete gyalogosan elérhető lenne. A vasútvonal az M0-ást a föld alatt még külön szintben keresztezné, utána visszajönne felszínre, Vecsést és Monort elkerülné, és Monor után csatlakozna vissza a szolnoki fővonalba – ismertette a terveket a tárcavezető. Elmondása szerint a Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Kecskemét, Cegléd felől érkező InterRégiós és InterCity vonatok meg tudnának állni Kelet-Magyarország felől a repülőtéren, és onnan tovább tudnának menni a Nyugati pályaudvarra. Illetve a Nyugat-Magyarországról érkezők sűrű vonatkapcsolatokkal juthatnának el a reptérre. 

A miniszter hangsúlyzta, hogy ez egy sokszázmilliárd forintos beruházás, annek a kivitelezésére vonatkozó koncessziós közbeszerzési eljárás folyamatban van. A részvételi jelentkezések hiánypótlása november végén zárul, ezt követően teszik majd közzé, hogy kik jutottak tovább a második fordulóba. Az ajánlattételi szakasz jövő év elején indul el. 

Vagyis közbeszerzési értelemben előrébb jár a vasút, mint a közút

– jelentette ki Vitézy Dávid. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ferihegyi gyorsforgalmi útfejlesztésVitézy DávidSzóljon hozzá!

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