Már épül a mohácsi Duna-híd, de nem minden készül el, amit eredetileg terveztek
Elérte az 50 százalékos készültséget a mohácsi Duna-híd építése, a beruházás azonban a korábban tervezettnél szűkebb műszaki tartalommal valósul meg. A kormány a kapcsolódó úthálózat egy részének visszafogásával mintegy 75 milliárd forintot takarítana meg. A projekt átalakítása ugyanakkor már korábban is vitákat váltott ki: szakmai és gazdasági szempontból is kérdéses, hogy a tervezett módosítások valóban megtakarítást hoznak-e, és nem okoznak-e később újabb költségeket, illetve kapacitásproblémákat.
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