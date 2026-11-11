Pogátsa Zoltántól is kőkemény bírálatot kapott a Tisza első költségvetése: leszakadás lesz, euró nem
Nem fog működni a Tisza első költségvetése a baloldali közgazdász szerint. Pogátsa Zoltán szerint megszorításokat hoz majd a Tisza terve, és az euró bevezetéséhez sem viszi közelebb az országot.
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