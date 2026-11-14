Még mindig tartja eredményét a rezsicsökkentés, kár lenne érte
Az év első felében egy kilowattóra áram bruttó lakossági végfelhasználói ára 11,4 eurócent volt az Eurostat adatai alapján Magyarországon, míg a földgázé 3,3 eurócent. Ennél alacsonyabb érték nincs is az Európai Unión belül.
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