A mi bőrünkre is megy: 2027-ben kevesebb jutna a fogyasztóvédelemre

A törvény előírja a támogatást

A fogyasztóvédelemről szóló törvény kimondja, hogy az állam előmozdítja és támogatja a fogyasztói érdekképviseleti egyesületek tevékenységét. Ide tartozik a fogyasztói problémák feltárása, az általános szerződési feltételek figyelemmel kísérése, a fogyasztók képviselete az érdekegyeztető fórumokon és a közérdekű keresetek indítása. Az egyesületek véleményezik a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, tanácsadó irodákat működtetnek, oktatást és tájékoztatást szerveznek. A törvény azt is rögzíti, hogy az állam az éves költségvetési törvényben gondoskodik a támogatásukról.

A FEOSZ szerint az elmúlt években számos nagy múltú szervezet szűnt meg. A még működőktől pedig nem várható el, hogy az államtól átvállalt, törvényben meghatározott feladatokat hosszú hónapokig, fél évig támogatás nélkül lássák el.

A fogyasztókat kell védeni, nem a vállalkozásokat

A szövetség élesen fogalmaz a támogatási arányokról is. Az ismert, hogy az állam milyen módon és milyen összeggel segíti a vállalkozásokat képviselő szervezeteket. A FEOSZ szerint viszont nem a vállalkozásokat kell védeni, hanem a fogyasztóknak kell segíteni, és az érdekeiket képviselő társadalmi szervezeteket is támogatni kell. Ha nem történik érdemi változás, a fogyasztók rosszul járnak, a szervezetek pedig megszűnnek. A szövetség hozzáteszi, hogy új fogyasztóvédelmi szabályokra is szükség lenne, amelyek valóban védik a fogyasztókat.