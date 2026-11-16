A mi bőrünkre is megy: 2027-ben kevesebb jutna a fogyasztóvédelemre

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A 2027. évi központi költségvetés tervezete nem tartalmaz önálló előirányzatot a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteknek, a fogyasztóvédelmi feladatokra szánt keret pedig 419,2 millió forintról 398,2 millióra csökken. Ha a kormányzat nem biztosít kiszámítható, állandó és érdemi forrást, a fogyasztóvédelmi szervezetek megszűnnek, a fogyasztók pedig védelem nélkül maradnak.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 16. 11:19
A mi bőrünkre is megy: 2027-ben kevesebb jutna a fogyasztóvédelemre
Sok fogyasztócédelmi problémára az akciózások során lehet bukkanni Fotó: Kallus György

A törvény előírja a támogatást

A fogyasztóvédelemről szóló törvény kimondja, hogy az állam előmozdítja és támogatja a fogyasztói érdekképviseleti egyesületek tevékenységét. Ide tartozik a fogyasztói problémák feltárása, az általános szerződési feltételek figyelemmel kísérése, a fogyasztók képviselete az érdekegyeztető fórumokon és a közérdekű keresetek indítása. Az egyesületek véleményezik a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, tanácsadó irodákat működtetnek, oktatást és tájékoztatást szerveznek. A törvény azt is rögzíti, hogy az állam az éves költségvetési törvényben gondoskodik a támogatásukról.

A FEOSZ szerint az elmúlt években számos nagy múltú szervezet szűnt meg. A még működőktől pedig nem várható el, hogy az államtól átvállalt, törvényben meghatározott feladatokat hosszú hónapokig, fél évig támogatás nélkül lássák el.

A fogyasztókat kell védeni, nem a vállalkozásokat

A szövetség élesen fogalmaz a támogatási arányokról is. Az ismert, hogy az állam milyen módon és milyen összeggel segíti a vállalkozásokat képviselő szervezeteket. A FEOSZ szerint viszont nem a vállalkozásokat kell védeni, hanem a fogyasztóknak kell segíteni, és az érdekeiket képviselő társadalmi szervezeteket is támogatni kell. Ha nem történik érdemi változás, a fogyasztók rosszul járnak, a szervezetek pedig megszűnnek. A szövetség hozzáteszi, hogy új fogyasztóvédelmi szabályokra is szükség lenne, amelyek valóban védik a fogyasztókat.

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