A lakossági szegmens kiemelkedően jól teljesített az év során: szeptember végére elérte a 2 737,6 milliárd forintot, így a negyedéves növekedési ütem csaknem 3 százalék volt, míg az éves növekedés 9,3 százalékot mutatott a kedvező üzleti aktivitának köszönhetően.
Ezekhez az eredményekhez mind a szabad felhasználású fogyasztási hitelezés, mind pedig a lakáshitelezés jelentős mértékben járult hozzá:
- a bank a személyi kölcsön kihelyezéseket az idei harmadik negyedévben több mint 10 százalékkal tudta növelni,
- éves összehasonlításban pedig közel 50 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményeit.
Az átlagos személyi kölcsön hitelösszeg az év folyamán nagyjából 2-2,3 millió forint között mozgott.
Emellett a lakáshitelek új szerződéses összege a harmadik negyedévben 113,8 milliárd forint volt, ami 54,3 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakával összehasonlítva,
míg az év első 9 hónapjában összesen 334,1 milliárd forint összegben kötött új lakáshiteleket a bank, ami éves szinten 26,8 százalékos növekedést jelent.
A vállalati szegmens esetében a negyedév során továbbra is a szelektív megközelítést alkalmazta a hitelintézet, amely befolyásolta a növekedés dinamikáját és amelynek eredményeként a bruttó hitelállomány 1,3 százalékkal szűkült az előző negyedévhez képest. A lízing hitelállomány 5,1 százalékkal emelkedett egy év alatt, így a negyedév végén 652,2 milliárd forintot tett ki.
A bank likviditási helyzete továbbra is stabil: a likviditásfedezeti rátája a második negyedév végi 145 százalékról szeptember végére 154 százalékra emelkedett, az NSFR 125 százalék felett alakult. Az ügyfélbetétek állománya 7 623 milliárd forint volt, miközben a bank továbbra is mintegy 1 250 milliárd forintos betéti többlettel rendelkezett a bruttó ügyfélhitelekhez képest.