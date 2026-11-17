A lakossági szegmens kiemelkedően jól teljesített az év során: szeptember végére elérte a 2 737,6 milliárd forintot, így a negyedéves növekedési ütem csaknem 3 százalék volt, míg az éves növekedés 9,3 százalékot mutatott a kedvező üzleti aktivitának köszönhetően.

Ezekhez az eredményekhez mind a szabad felhasználású fogyasztási hitelezés, mind pedig a lakáshitelezés jelentős mértékben járult hozzá:

a bank a személyi kölcsön kihelyezéseket az idei harmadik negyedévben több mint 10 százalékkal tudta növelni,

éves összehasonlításban pedig közel 50 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményeit.

Az átlagos személyi kölcsön hitelösszeg az év folyamán nagyjából 2-2,3 millió forint között mozgott.

Emellett a lakáshitelek új szerződéses összege a harmadik negyedévben 113,8 milliárd forint volt, ami 54,3 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakával összehasonlítva,

míg az év első 9 hónapjában összesen 334,1 milliárd forint összegben kötött új lakáshiteleket a bank, ami éves szinten 26,8 százalékos növekedést jelent.

A vállalati szegmens esetében a negyedév során továbbra is a szelektív megközelítést alkalmazta a hitelintézet, amely befolyásolta a növekedés dinamikáját és amelynek eredményeként a bruttó hitelállomány 1,3 százalékkal szűkült az előző negyedévhez képest. A lízing hitelállomány 5,1 százalékkal emelkedett egy év alatt, így a negyedév végén 652,2 milliárd forintot tett ki.

A bank likviditási helyzete továbbra is stabil: a likviditásfedezeti rátája a második negyedév végi 145 százalékról szeptember végére 154 százalékra emelkedett, az NSFR 125 százalék felett alakult. Az ügyfélbetétek állománya 7 623 milliárd forint volt, miközben a bank továbbra is mintegy 1 250 milliárd forintos betéti többlettel rendelkezett a bruttó ügyfélhitelekhez képest.