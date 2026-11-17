Nem ellenségek, kiegészítők

Arról is beszélt a szakértő, hogy az energetikai matek jóval összetettebb annál, hogy összehasonlítjuk az eltérő technológiák beépített kapacitását.

Magyarországon egy naperőmű éves kihasználtsága jellemzően 12–16 százalék körül mozog, szemben egy atomerőmű folyamatos, magas rendelkezésre állásával. Hiába kedvező az új naperőművek globális termelési költsége, a teljes rendszerköltség drasztikusan megugrik, ha az ellátásbiztonságot is garantálni kell.

A felelős energiapolitika ezért nem ringathatja magát abba az illúzióba, hogy egyetlen technológia kizárólagos támogatása megoldást jelent. A nap- és szélenergia, valamint a stabil alapot biztosító atomenergia megfelelő energiamixben nem egymás versenytársai, hanem kiegészítői, amelyek együttesen képesek szavatolni a biztonságos és megfizethető hazai áramellátást – összegzett Hárfás Zsolt.