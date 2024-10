Videón a Hamász-vezér életének utolsó pillanatai

Döbbenetes videót osztott meg az izraeli hadsereg (IDF), amelyen Jahja Szinvár, a Hamász palesztin terrorszervezet volt vezérének utolsó percei látható. Őt tartották a tavaly októberi izraeli mészárlás fő kitervelőjének és Izrael legnagyobb ellenségének. A drónnal rögzített felvételen egy poros ruhájú, csuklyás férfi látható, amint egy karosszékben ül egy lebombázott épületben – az IDF szerint ő Szinvár.

Raw footage of Yahya Sinwar’s last moments: pic.twitter.com/GJGDlu7bie — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 17, 2024

Az IDF ezt követően végzett Szinvárral a Gázai övezet déli részén fekvő Rafah városában egy rajtaütés során. At izraeli katonák sokáig nem is tudták, hogy kit öltek meg, csak az egyiküknek feltűnt, hogy a három terrorista áldozat közül az egyik hasonlít a Hamász-vezérre. Izraeli források szerint Szinvár személyazonosságát fogminták és ujjlenyomatok alapján igazolták, erről lapunk ebben a cikkben számolt be.

Borítókép: Jahja Szinvár, a Hamász palesztin terrorszervezet egykori vezére (Fotó: AFP)