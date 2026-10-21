A woke mellé teszi a voksát a Tisza
Az Európai Parlament mai plenáris ülésén szavazott a 2027-es uniós költségvetéssel kapcsolatos álláspontjáról. A Tisza Párt képviselői leszavazták a Fidesz–KDNP és a Patrióták Európáért frakció azon javaslatát, amely az uniós forrásokból finanszírozott, a tagállamok nemzeti szuverenitását aláásó propaganda támogatásának csökkentését, valamint a „woke” ideológiát terjesztő médiavállalatok uniós finanszírozásának visszaszorítását szorgalmazta, írta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.
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