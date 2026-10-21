A woke mellé teszi a voksát a Tisza

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Az Európai Parlament mai plenáris ülésén szavazott a 2027-es uniós költségvetéssel kapcsolatos álláspontjáról. A Tisza Párt képviselői leszavazták a Fidesz–KDNP és a Patrióták Európáért frakció azon javaslatát, amely az uniós forrásokból finanszírozott, a tagállamok nemzeti szuverenitását aláásó propaganda támogatásának csökkentését, valamint a „woke” ideológiát terjesztő médiavállalatok uniós finanszírozásának visszaszorítását szorgalmazta, írta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

Magyar Nemzet
2026. 10. 21. 19:17
Ursula von der Leyen, Magyar Péter Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
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Bayer Zsolt
idezojelekrákóczi szövetség

Jó lenne megőrizni a Rákóczi szövetség morális tartását

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter bejelentkezett a Rákóczi Szövetségnél, hogy a menet elején óhajt részt venni a vonuláson, s mindezeken felül beszédet is akar mondani a Bem téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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