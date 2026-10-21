Alberta nem hagyja el Kanadát
Bár még tart a voksok számlálása, kijelenthető, hogy az albertaiak több mint kétharmada továbbra is Kanadában képzeli el az állam jövőjét. Alberta kormányzója jelezte, a függetlenség lekerül a napirendről, ahogy Mark Carney kanadai miniszterelnök is meg tudja lovagolni a kudarcba fulladt elszakadási kísérletet.
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