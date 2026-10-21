Egyeztetések kezdődhetnek az orosz-ukrán háború lezárásáról

Kiszabadult a hadifogoly

Stephen Hubbardot, a kiengedett foglyot az orosz hatóságok kivitték az egyik moszkvai repülőtérre, nem sokkal később Donald Trump jelezte, az egykori tanár már úton van hazafelé. Hubbardot 2024-ben ítélték hét év börtönbüntetésre, miután Kelet-Ukrajnában elfogták, ahol egy ukrán védelmi egységnél harcolt.

A beszámolók szerint Oroszország nem kért cserébe semmit, nem volt szó fogolycseréről Hubbard esetében, Trump azt mondta, személyesen ő járt közbe az amerikai férfi érdekében Vlagyimir Putyinnál.

Az amerikaiak korábban azt állapították meg, hogy a michigani származású volt tanár letartóztatása és elítélése jogellenes volt. A férfi állítólag orvosi kezelésre szorul, ezért egy texasi kórházba szállítják. Trump közölte, ha nem old fel szankciókat Oroszország ellen, Hubbard elengedése teljesen lehetetlen lett volna.

Stephen Hubbard orosz fogságban. Fotó: HANDOUT / Moscow City Court press service

Borítókép: Steve Witkoff Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (Fotó: GAVRIIL GRIGOROV)