Egyeztetések kezdődhetnek az orosz-ukrán háború lezárásáról

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Elviekben elfogadja Oroszország, hogy tárgyalásokat kezdjenek az Egyesült Államokkal és Ukrajnával a háború befejezéséről, közölte az orosz elnök vezető tanácsadója. Előzőleg szabadon engedett egy 74 éves amerikai hadifoglyot Oroszország, amely gesztusként jelzi, hogy közeledik egymáshoz az Egyesült Államok és Oroszország. Az orosz lépést az amerikai elnök különmegbízottja köszönte meg Vlagyimir Putyinnak, akivel három órán át tárgyalt Szentpéterváron.

Sitkei Levente
2026. 10. 21. 19:30
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL

Kiszabadult a hadifogoly

Stephen Hubbardot, a kiengedett foglyot az orosz hatóságok kivitték az egyik moszkvai repülőtérre, nem sokkal később Donald Trump jelezte, az egykori tanár már úton van hazafelé. Hubbardot 2024-ben ítélték hét év börtönbüntetésre, miután Kelet-Ukrajnában elfogták, ahol egy ukrán védelmi egységnél harcolt. 

A beszámolók szerint Oroszország nem kért cserébe semmit, nem volt szó fogolycseréről Hubbard esetében, Trump azt mondta, személyesen ő járt közbe az amerikai férfi érdekében Vlagyimir Putyinnál. 

Az amerikaiak korábban azt állapították meg, hogy a michigani származású volt tanár letartóztatása és elítélése jogellenes volt. A férfi állítólag orvosi kezelésre szorul, ezért egy texasi kórházba szállítják. Trump közölte, ha nem old fel szankciókat Oroszország ellen, Hubbard elengedése teljesen lehetetlen lett volna. 

(FILES) In this grab from a handout footage taken and released by the Moscow City Court press service on October 7, 2024, US citizen Stephen Hubbard, 72, accused of fighting as a mercenary for Ukraine, attends his verdict hearing in Moscow. Russia's President Vladimir Putin announced on October 21, 2026 the release of Stephen Hubbard, an American taken captive by Russian forces years ago in Ukraine, during a meeting with US special envoy Steve Witkoff, news agencies reported. (Photo by Handout / Moscow City Court press service / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Moscow City Court press service / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Stephen Hubbard orosz fogságban. Fotó: HANDOUT / Moscow City Court press service

 

Borítókép: Steve Witkoff Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (Fotó: GAVRIIL GRIGOROV)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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