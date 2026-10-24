Majdnem 200 százalékkal emelkedett az iszlamista támadások száma – Bécsben nem mernek róla beszélni

Raphael Steiner, az ÖVP favoriteni parlamenti frakcióvezető-helyettese ezért azzal vádolja a kormányzó SPÖ-t, hogy kerüli a konfrontációt a kérdésben.

Felháborító, hogy a politikai iszlám és az iszlamista szélsőségesség elleni indítványunkról szavazásra sem került sor

– mondta Steiner a Heute-nak. Mint fogalmazott, egyértelmű jelzést akartak küldeni a demokrácia, a jogállamiság és az egyenlőség mellett. „Miért nem meri az SPÖ szavazásra bocsátani?” – kérdezte a kerületi tanácsos, és ragaszkodott hozzá, hogy a kerületi polgármester ne bújjon ki a felelőssége alól egy ilyen fontos kérdésben. A legfrissebb adatok fényében Steiner követelte, hogy végre vitassák meg a radikalizálódás elleni konkrét intézkedéseket.

Az Osztrák Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorelhárítási Hivatal (BVT) továbbra is az iszlamista szélsőségességre hivatkozik, mint az ország belső biztonságára leselkedő legnagyobb fenyegetésre. Tavaly a hatóságok 129 házkutatást vagy önkéntes ellenőrzést végeztek iszlamista tevékenységekkel kapcsolatban, és 40 embert tartóztattak le. A folyamatos fenyegetés miatt Ausztriában továbbra is a második legmagasabb terrorriadó szint van érvényben.

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