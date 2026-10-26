Sárgalapos figyelmeztetést kapott a bolgár kormány

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Brutálisan alacsony részvétel mellett zajlott a bolgár elnökválasztás vasárnapi első fordulója. A választópolgárok mintegy 80 százaléka távol maradt az urnáktól, miközben a kormány által támogatott államfőjelölt a vártnál jóval szorosabb versenyre kényszerült. A most vasárnapi második fordulóban a jobboldali és a török kisebbségi szavazók dönthetnek az elnöki szék sorsáról.

Munkatársunktól
2026. 10. 26. 16:40
Sárgalapos figyelmeztetést kapott a bolgár kormány
Fotó: HRISTO VLADEV Forrás: ANADOLU
Bulgaria centre-right GERB party head and former prime minister Boyko Borisov attends a pre-election meeting with supporters in Veliko Tarnovo on October 23, 2024, ahead of the country's general election. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Nikolay DOYCHINOV has been modified in AFP systems in the following manner: [2024] instead of [2027]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
Bojko Boriszov. Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Meghatározó szerephez juthat a Deljan Peevszki vezette DPSZ is, amelynek szavazói nagyrészt távol maradtak az első fordulótól. A párthoz kötődő polgármestereket ért kormányzati atrocitások miatt azonban nehezen képzelhető el, hogy tömegesen Radev jelöltjét támogatnák.

Elemzők szerint a liberális Folytatjuk a Változást (PP) és szövetségesei már mozgósították szavazótáboruk jelentős részét. A második fordulóban ezért elsősorban a jobboldali és a DPSZ-szavazók megszólításával növelhetik támogatottságukat.

A politikai törésvonalat tovább mélyíti az orosz–ukrán háború megítélése. A liberális oldal Ukrajna támogatása mellett áll ki, miközben Radev a békepárti retorikát helyezte kampánya középpontjába.

Csalódottság és gazdasági félelmek

Dobromir Zsivkov, a Market Links közvélemény-kutató intézet munkatársa szerint a rendkívül alacsony részvétel a felhalmozódott gazdasági félelmekkel, az általános kiábrándultsággal és a fekete-tengeri feszültségekkel is magyarázható. A Progresszív Bulgária áprilisi szavazóinak mindössze egyharmada erősítette meg támogatását, kétharmaduk távol maradt.

Diana Damjanova politikai elemző szerint ez vagy a kormánypárt támogatottságának erózióját jelzi, vagy azt, hogy korábbi szavazóinak jelentős része nem fogadja el Jotovát államfőjelöltként. Úgy véli, a második fordulót a GERB és a DPSZ szavazói dönthetik el.

Georgi Markov: Válságba került az elnöki intézmény

Georgi Markov, a Magyarországon élő volt bolgár alkotmánybíró az Epicenter hírportálon megjelent elemzésében az elnöki intézmény válságáról ír. A gépi szavazás bevezetését súlyos politikai hibának tartja, miközben a jobboldali jelölt hiánya és a GERB távolmaradása tovább csökkentette a választók érdeklődését.

Szerinte az államfő amúgy is korlátozott jogköreit annyira megnyirbálták, hogy az elnöki tisztség elveszítette politikai súlyát. Felteszi a kérdést: milyen társadalmi legitimációja lehet annak az elnöknek, akit a választópolgárok mindössze 11 százalékának támogatásával választanak meg? Markov szerint Bulgáriának azt is mérlegelnie kellene, indokolt-e a közvetlen elnökválasztás fenntartása ilyen korlátozott hatáskörök mellett.

A második forduló már a kormányról is szólhat

A vasárnapi eredmény figyelmeztetés a kormánypártnak: az áprilisi parlamenti győzelem nem jelent automatikus felhatalmazást minden későbbi politikai megmérettetésre. A rendkívül alacsony részvétel ugyanakkor azt is jelzi, hogy a társadalom jelentős része egyik politikai oldalban sem lát meggyőző alternatívát.

A második forduló így nemcsak az államfő személyéről, hanem Radev kormányának politikai jövőjéről is szólhat.

Az első fordulóban a bolgár választók sárgalapot mutattak a kormánynak. A kérdés most az, hogy jövő vasárnap előkerül-e a második sárga lap is..?

Borítókép: Ilijana Jotova leadja szavazatát (Fotó: Hristo Vladev / Anadolu via AFP)

Bulgáriabolgár kormányRumen RadevelnökválasztásGeorgi MarkovSzóljon hozzá!

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