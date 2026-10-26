Sárgalapos figyelmeztetést kapott a bolgár kormány

Bojko Boriszov. Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Meghatározó szerephez juthat a Deljan Peevszki vezette DPSZ is, amelynek szavazói nagyrészt távol maradtak az első fordulótól. A párthoz kötődő polgármestereket ért kormányzati atrocitások miatt azonban nehezen képzelhető el, hogy tömegesen Radev jelöltjét támogatnák.

Elemzők szerint a liberális Folytatjuk a Változást (PP) és szövetségesei már mozgósították szavazótáboruk jelentős részét. A második fordulóban ezért elsősorban a jobboldali és a DPSZ-szavazók megszólításával növelhetik támogatottságukat.

A politikai törésvonalat tovább mélyíti az orosz–ukrán háború megítélése. A liberális oldal Ukrajna támogatása mellett áll ki, miközben Radev a békepárti retorikát helyezte kampánya középpontjába.

Csalódottság és gazdasági félelmek

Dobromir Zsivkov, a Market Links közvélemény-kutató intézet munkatársa szerint a rendkívül alacsony részvétel a felhalmozódott gazdasági félelmekkel, az általános kiábrándultsággal és a fekete-tengeri feszültségekkel is magyarázható. A Progresszív Bulgária áprilisi szavazóinak mindössze egyharmada erősítette meg támogatását, kétharmaduk távol maradt.

Diana Damjanova politikai elemző szerint ez vagy a kormánypárt támogatottságának erózióját jelzi, vagy azt, hogy korábbi szavazóinak jelentős része nem fogadja el Jotovát államfőjelöltként. Úgy véli, a második fordulót a GERB és a DPSZ szavazói dönthetik el.

Georgi Markov: Válságba került az elnöki intézmény

Georgi Markov, a Magyarországon élő volt bolgár alkotmánybíró az Epicenter hírportálon megjelent elemzésében az elnöki intézmény válságáról ír. A gépi szavazás bevezetését súlyos politikai hibának tartja, miközben a jobboldali jelölt hiánya és a GERB távolmaradása tovább csökkentette a választók érdeklődését.