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Dánia kitoloncolja a migráns bűnözőket, Strasbourggal nézhet szembe

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Dánia új, szigorú kitoloncolási szabályai azokat a súlyos bűnelkövetőket is érintik, akik korábban pozitív menedékjogi döntést kaptak. A szociáldemokrata miniszterelnök most a bűnözői klánokat veszi célba, Dánia szerint szervezett bűnözői csoportokként kell kezelni őket.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 14. 5:55
Illusztráció Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP

Akár négy év börtönbüntetés illegális párhuzamos igazságszolgáltatásért

A kormány az önjelölt saría tanácsokat is célba veszi. Nicolai Wammen igazságügyi miniszter október 7-én törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek a párhuzamos igazságszolgáltatási rendszerek ellen.

Aki egy önjelölt választottbíróság tagjaként szándékosan megpróbálja megakadályozni az államot egy bűncselekmény üldözésében, pénzbírsággal vagy akár négy év börtönbüntetéssel kockáztatható. Az úgynevezett becsületgyilkosságokat is súlyosabban büntetik majd. 

Egy szeptemberben bemutatott tanulmány leírja, hogyan nehezedik a társadalmi kontroll és a becsületalapú erőszak a hátrányos helyzetű környékeken élőkre. Az Integrációs Minisztérium szerint ez különösen a nőket és a fiatalokat érinti.

Frederiksen egy külön börtönrészleg létrehozását tervezi a Karshovedgard kitoloncolási központban, az elutasított menedékkérőket pedig EU-n kívüli kitoloncolási központokba szállítja, az első átadásokat 2027-re tervezik. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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Pilhál György
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Ujjé, a ligetben!

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A világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks a Large Urban Parks Award 2026-os európai díját ítélte oda a mi ligetünknek az isztambuli díjátadón.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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