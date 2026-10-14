Dánia kitoloncolja a migráns bűnözőket, Strasbourggal nézhet szembe

Akár négy év börtönbüntetés illegális párhuzamos igazságszolgáltatásért

A kormány az önjelölt saría tanácsokat is célba veszi. Nicolai Wammen igazságügyi miniszter október 7-én törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek a párhuzamos igazságszolgáltatási rendszerek ellen.

Aki egy önjelölt választottbíróság tagjaként szándékosan megpróbálja megakadályozni az államot egy bűncselekmény üldözésében, pénzbírsággal vagy akár négy év börtönbüntetéssel kockáztatható. Az úgynevezett becsületgyilkosságokat is súlyosabban büntetik majd.

Egy szeptemberben bemutatott tanulmány leírja, hogyan nehezedik a társadalmi kontroll és a becsületalapú erőszak a hátrányos helyzetű környékeken élőkre. Az Integrációs Minisztérium szerint ez különösen a nőket és a fiatalokat érinti.

Frederiksen egy külön börtönrészleg létrehozását tervezi a Karshovedgard kitoloncolási központban, az elutasított menedékkérőket pedig EU-n kívüli kitoloncolási központokba szállítja, az első átadásokat 2027-re tervezik.

🇩🇰 Denmark's left wing government is pushing ahead with a major legal reform to facilitate the deportation of foreign nationals who have committed serious crimes. The Danish Prime Minister Mette Frederiksen defended the reform by stating: "They rape girls and women. They are involved in gang crime and drug offenses. Unfortunately, we have not yet been able to deport them. This is primarily due to the interpretation of the European Convention on Human Rights (ECHR)." Last year, Denmark joined a number of other countries in lobbying for a reform of the ECHR, which grants extensive rights and legal protections to asylum seekers and immigrants. Follow: @europa — Europa.com (@europa) April 27, 2026

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