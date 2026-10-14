Dánia kitoloncolja a migráns bűnözőket, Strasbourggal nézhet szembe

Akár négy év börtönbüntetés illegális párhuzamos igazságszolgáltatásért
A kormány az önjelölt saría tanácsokat is célba veszi. Nicolai Wammen igazságügyi miniszter október 7-én törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek a párhuzamos igazságszolgáltatási rendszerek ellen.
Aki egy önjelölt választottbíróság tagjaként szándékosan megpróbálja megakadályozni az államot egy bűncselekmény üldözésében, pénzbírsággal vagy akár négy év börtönbüntetéssel kockáztatható. Az úgynevezett becsületgyilkosságokat is súlyosabban büntetik majd.
Egy szeptemberben bemutatott tanulmány leírja, hogyan nehezedik a társadalmi kontroll és a becsületalapú erőszak a hátrányos helyzetű környékeken élőkre. Az Integrációs Minisztérium szerint ez különösen a nőket és a fiatalokat érinti.
Frederiksen egy külön börtönrészleg létrehozását tervezi a Karshovedgard kitoloncolási központban, az elutasított menedékkérőket pedig EU-n kívüli kitoloncolási központokba szállítja, az első átadásokat 2027-re tervezik.
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