Lecsapott a vihar az Egyesült Királyságra, több tízezer otthon maradt áram nélkül + videó
A Boleo vihar erős széllel érkezett, és áradásokat is okozott. A Boelo erőssége vasárnap reggel tetőzött az Egyesült Királyságban, a szél sebessége elérte a 132 km/h-t Skócia Belső-Hebridáinak egyik szigetén. A nyugati partvidék falvait jelentős áradások is sújtották, több tízezer otthon maradt áram nélkül. Szélriadó van érvényben.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en