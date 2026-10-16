Elmossa az eső Isztambult

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Szűnni nem akaró esőzés okoz áradásokat Törökország legnagyobb városában. Isztambulban már több halálos áldozata van az árnak, a meteorológusok további esőket jósolnak, a szomszédos tartományokban is vészhelyzet alakult ki.

Sitkei Levente
2026. 10. 16. 11:08
Fotó: HAKAN AKGUN Forrás: ANADOLU
törökIsztambulesőSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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