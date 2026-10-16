Elmossa az eső Isztambult
Szűnni nem akaró esőzés okoz áradásokat Törökország legnagyobb városában. Isztambulban már több halálos áldozata van az árnak, a meteorológusok további esőket jósolnak, a szomszédos tartományokban is vészhelyzet alakult ki.
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