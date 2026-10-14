Kiakadtak a finnek, engedély nélkül tarolt le 400 futballpályányi erdőt a Google
A Google engedélyek nélkül vágott ki több mint 300 hektárnyi erdőt Muhos községben egy tervezett beruházás miatt. A hatóságok leállították a munkálatokat, a szakértők szerint a feltárt szulfátos talaj komoly környezeti kockázatot jelent a helyi vizekre.
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