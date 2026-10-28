Ezer napot ad a békének Nagy-Britannia
Egyszerre három, nukleáris fegyvereket is kezelni képes tengeralattjáróját is elindította a tengerek felé Nagy-Britannia. A brit védelmi miniszter jelezte, ezer napon belül háborúra számít, ahogy a britek látványosan katonailag és a lakosságot felkészítve is készülnek a nagy összecsapásra.
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