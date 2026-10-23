Mintha jakok százai trappoltak volna: rengett a föld, sok a halott + videó
Az elmúlt öt év legnagyobb földmozgása volt ez Tibet térségben.
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