Újabb, ezúttal halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában + videó
Az előző napi eset után újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban, ezúttal a Varsóhoz közeli Wyszków város egyik általános iskolájában: a 15 éves elkövető három embert sebesített meg, egyiküket halálosan, közölte a rendőrség a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióval.
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