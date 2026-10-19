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Halálra éheztetett 191 gyereket a szektavezér, most döntöttek a sorsáról

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Százkilencvenegy ember haláláért felelős a bíróság szerint az a szektavezér, akit tegnap ítéltek el Kenyában. Az önjelölt lelkész, Paul Mackenzie és 28-ból 27 bűntársa ártatlannak vallotta magát. Kenyában elméletileg van halálbüntetés, de az ország nem alkalmazza azt 1987. óta.

Sitkei Levente
2026. 10. 19. 19:40
Fotó: FREDRIK LERNERYD Forrás: AFP
Self-proclaimed pastor Paul Mackenzie (4th L) and his co-accused are escorted following the judgement during their court appearance at the Mombasa Law Courts in Mombasa on October 19, 2026. A self-proclaimed Kenyan preacher and his associates were on October 19 found guilty of murdering 191 people, mostly children, in an infamous starvation cult. Hundreds of bodies have been discovered since 2023 at the cult base inland from the Kenyan beach resort of Malindi, in what became known as the "Shakahola Forest Massacre". (Photo by SIMON MAINA / AFP)
Paul Mackenzie és bűntársai. Fotó: SIMON MAINA / AFP

Kenyában elméletileg kiszabható halálbüntetés, de ritkán történik hasonló. Ugyanakkor az afrikai országban kihágásnak minősül az öngyilkossági kísérlet, amely két évig terjedő börtönnel büntethető, így a szekta tagjai közül 65-en maguk is bíróság elé álltak, mert hallgattak Paul Mackenzie szavára. Afrikában nem ritkák az alapvetően amerikai jellegű, ítéletnapi szekták, amelyek látványos külsőségekkel vonzzák az embereket. A Good News International Church fő tanításai William Branham elméleteit követték, aki a halálos szekták ősatyja.

Borítókép: Ötéves rokonát sirató nő az exhumálást követően (Fotó: FREDRIK LERNERYD)

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Néhány perccel a keddi, történelmi genderszavazás után – micsoda varázslat! – több milliárd eurónyi pénz „szabadult föl” Brüsszelben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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