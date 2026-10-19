Halálra éheztetett 191 gyereket a szektavezér, most döntöttek a sorsáról

Paul Mackenzie és bűntársai. Fotó: SIMON MAINA / AFP

Kenyában elméletileg kiszabható halálbüntetés, de ritkán történik hasonló. Ugyanakkor az afrikai országban kihágásnak minősül az öngyilkossági kísérlet, amely két évig terjedő börtönnel büntethető, így a szekta tagjai közül 65-en maguk is bíróság elé álltak, mert hallgattak Paul Mackenzie szavára. Afrikában nem ritkák az alapvetően amerikai jellegű, ítéletnapi szekták, amelyek látványos külsőségekkel vonzzák az embereket. A Good News International Church fő tanításai William Branham elméleteit követték, aki a halálos szekták ősatyja.

Borítókép: Ötéves rokonát sirató nő az exhumálást követően (Fotó: FREDRIK LERNERYD)