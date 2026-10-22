Katonákat vezényelnek az európai városok utcáira
Franciaország felkészül az előttünk álló, veszélyesnek ígérkező hétvégére. A rendőrök és csendőrök segítségére a hadsereget is bevetik a nagyvárosokban, hogy sikerüljön fenntartani a rendet, ahogy Olaszország szintén katonákat vezényel Milánó utcáira.
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en