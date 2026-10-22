Magyarországon biztonsági okokból elővigyázatosságból ideiglenesen lekapcsolták a legnagyobb kormányzati ügyintézési portált. Tanács Zoltán illetékes miniszter bejelentése szerint a portálon keresztüli online ügyintézés várhatóan 48 órán át teljesen szünetel, amíg a szakemberek elvégzik a szükséges javításokat és frissítéseket a szervereken.
Mi folyik itt? Kormányzati oldalak dőltek be Európa-szerte egy kritikus szoftverhiba miatt, Magyarország is érintett
Súlyos kiberbiztonsági riasztás miatt vált elérhetetlenné több európai állami és hatósági weboldal az elmúlt órákban, miután a világ honlapjainak mintegy 70 százalékánál használt PHP programozási nyelvben egy több mint tíz éve rejtőző, kritikus biztonsági rést fedeztek fel. A helyzetet súlyosbítja, hogy a sebezhetőséget a mesterséges intelligencia segítségével azonosították be, ami a szakértők szerint lehetővé teszi a hackerek számára, hogy automatizáltan, tömeges támadókódokkal vegyék célba a sebezhető szervereket.
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