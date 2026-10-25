„Meg kell mutatnunk a súlyunkat” – választás előtt Szerbia, a VMSZ felkészült a megmérettetésre

A legfontosabb kérdések

Mint mondta, a magyarság szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az anyanyelvi oktatás megőrzése. Sikerült elérniük, hogy megőrizzék a kislétszámú, 2-5 fős magyar tagozatú osztályokat is annak ellenére, hogy Szerbiában a törvényes minimum létszám 15 fő.

A létező általános és középiskolai tagozatok száma Szerbiában, Vajdaság területén, ahol magyarul lehet tanulni, több mint nyolcszáz. Ezek közül több mint ötszáz kis létszámú tagozat. A legfontosabb kérdés, hogy megőrizzük az anyanyelvi oktatást

– fejtette ki.

Fotó: Havran Zoltán

Másrészről a Vajdaság területén nélkülözhetetlen infrastrukturális projektumok, akár a vízvezeték- és csatornahálózat vagy az utak javítása, kiépítése azért valósult meg, mert a VMSZ erre rámutatott.

– A szerb, belgrádi központú pártok gyakran megfeledkeznek, főleg a kis magyarlakta településekről. Ez a mi kötelezettségünk, úgyhogy ahogy azt tettük az elmúlt időszakban, most is ezt tesszük. Az emberek igényeinek próbálunk eleget tenni és orvosolni a mindennapi problémájukat – jegyezte meg Kovács Elvira, és hozzátette, éppen ezért, az elmúlt 6 hétben igen intenzív kampányuk volt. Több mint 108 településen jártak, Vajdaság 34 önkormányzatában, és azt tapasztalták, hogy az emberek tőlük várják a problémáik megoldását.

Borítókép: Korábbi választás Szerbiában (Fotó: AFP)