„Meg kell mutatnunk a súlyunkat” – választás előtt Szerbia, a VMSZ felkészült a megmérettetésre

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Parlamenti választásokat tartanak vasárnap Szerbiában, 18 lista indul, a 18 listából 9 kisebbségi, viszont abból egyetlen egy a magyar, és egyetlen egy a vajdasági, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája. A választási részvétel fontosságáról, a VMSZ céljairól és a voksolás előtti közhangulatról Kovács Elvira, a Szerbiai Képviselőház alelnöke, a VMSZ elnökségi tagja beszélt lapunknak.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 25. 5:30
Illusztráció Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP

A legfontosabb kérdések

Mint mondta, a magyarság szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az anyanyelvi oktatás megőrzése. Sikerült elérniük, hogy megőrizzék a kislétszámú, 2-5 fős magyar tagozatú osztályokat is annak ellenére, hogy Szerbiában a törvényes minimum létszám 15 fő. 

A létező általános és középiskolai tagozatok száma Szerbiában, Vajdaság területén, ahol magyarul lehet tanulni, több mint nyolcszáz. Ezek közül több mint ötszáz kis létszámú tagozat. A legfontosabb kérdés, hogy megőrizzük az anyanyelvi oktatást

– fejtette ki. 

Fotó: Havran Zoltán
Fotó: Havran Zoltán

Másrészről a Vajdaság területén nélkülözhetetlen infrastrukturális projektumok, akár a vízvezeték- és csatornahálózat vagy az utak javítása, kiépítése azért valósult meg, mert a VMSZ erre rámutatott. 

– A szerb, belgrádi központú pártok gyakran megfeledkeznek, főleg a kis magyarlakta településekről. Ez a mi kötelezettségünk, úgyhogy ahogy azt tettük az elmúlt időszakban, most is ezt tesszük. Az emberek igényeinek próbálunk eleget tenni és orvosolni a mindennapi problémájukat – jegyezte meg Kovács Elvira, és hozzátette, éppen ezért, az elmúlt 6 hétben igen intenzív kampányuk volt. Több mint 108 településen jártak, Vajdaság 34 önkormányzatában, és azt tapasztalták, hogy az emberek tőlük várják a problémáik megoldását.

Borítókép: Korábbi választás Szerbiában (Fotó: AFP)

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