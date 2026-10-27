Közvetlenül egyeztettek északi országok az orosz elnökkel
Telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal Finnország elnöke és a norvég miniszterelnök, azok, akik néhány nappal korábban egyeztettek az ukrán vezetéssel és az amerikai elnök különmegbízottjával, mielőtt az személyesen találkozott az orosz elnökkel Szentpéterváron. Bár Dánia kritikával illette a fellépést, Ukrajna üdvözölte a béke irányába tett lépést.
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