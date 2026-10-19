Macron külföldre távozott, hátrahagyva a lerombolt francia városokat

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Nem fogadta el Laurent Nunez belügyminiszter lemondását a francia elnök, a hétvégi utcai zavargások miatt azonban a kormány válságtanácskozást tart. Emmanuel Macron azonban nem vesz részt ezen, ugyanis közel-keleti körútra indult.

Sitkei Levente
2026. 10. 19. 9:09
Fotó: HIROMI UECHI Forrás: Yomiuri
Police officers face off against protesters in Paris on October 17, 2026. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Hiromi Uechi / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Rohamrendőrök állnak szemben a tüntetőkkel Párizsban. Fotó: HIROMI UECHI / Yomiuri

A déli Marseille-ben a hatóságok több mint 30 ezer fosztogatót számoltak össze. A belügyminisztérium vasárnapi esti összesítése szerint 2397 embert állítottak elő, 997 rendőr és csendőr sérült meg, közülük hét súlyosan. A városi erőszak elleni harcra specializálódott elitegységet a második egymást követő napon vetették be a hatóságok a fővárosban - közölték hivatalos források. 

A République téren és a környező utcákban avatkoztak be, ahol egész nap feszültség uralkodott: több száz, arcát eltakaró, feketébe öltözött kapucnis rendbontó összecsapott rendfenntartókkal, akik vízágyúkkal és könnygázzal válaszoltak.

A hírtelevíziók által élőben közvetített zavargások során a környéken ismét megjelentek fosztogatók, akik élelmiszer- és ruházati boltok kirakatait betörték, és elvittek, amit találtak. Hasonló jelenetekről érkeztek hírek a közép-franciaországi Lyonból is. A fél év múlva esedékes elnökválasztáson a felmérések szerint jelenleg legesélyesebbnek számító jelölt, Marine Le Pen a közösségi oldalain közzétett felvételen elítélte a kialakult "mély válságot", amely szerinte "fenyegetést jelent a demokráciára". 

Ő is, és a kormány is egyértelműen a radikális baloldali Engedetlen Franciaország nevű parlamenti pártot és vezetőjét, a szombati párizsi menetben felvonuló Jean-Luc Mélenchont tette felelőssé az erőszak elszabadulásáért.

Franciaország egyik tengerentúli megyéjében, Guadeloupe szigetén ideiglenesen kijárási tilalmat rendeltek el fiatalkorúak számára, megelőzendő a nagyobb zavargásokat. A 18 év alattiaknak tilos volt az utcán tartózkodniuk vasárnap 20 órától hétfő reggel hatig. A mintegy 15 ezres kisvárosban is kialakult bizonyos tüntetés, amelyben három rendőr megsérült.

Borítókép: Tüntetők dobálják a rendőröket Párizsban. (Fotó: HIROMI UECHI)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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