Macron külföldre távozott, hátrahagyva a lerombolt francia városokat

Rohamrendőrök állnak szemben a tüntetőkkel Párizsban. Fotó: HIROMI UECHI / Yomiuri

A déli Marseille-ben a hatóságok több mint 30 ezer fosztogatót számoltak össze. A belügyminisztérium vasárnapi esti összesítése szerint 2397 embert állítottak elő, 997 rendőr és csendőr sérült meg, közülük hét súlyosan. A városi erőszak elleni harcra specializálódott elitegységet a második egymást követő napon vetették be a hatóságok a fővárosban - közölték hivatalos források.

A République téren és a környező utcákban avatkoztak be, ahol egész nap feszültség uralkodott: több száz, arcát eltakaró, feketébe öltözött kapucnis rendbontó összecsapott rendfenntartókkal, akik vízágyúkkal és könnygázzal válaszoltak.

A hírtelevíziók által élőben közvetített zavargások során a környéken ismét megjelentek fosztogatók, akik élelmiszer- és ruházati boltok kirakatait betörték, és elvittek, amit találtak. Hasonló jelenetekről érkeztek hírek a közép-franciaországi Lyonból is. A fél év múlva esedékes elnökválasztáson a felmérések szerint jelenleg legesélyesebbnek számító jelölt, Marine Le Pen a közösségi oldalain közzétett felvételen elítélte a kialakult "mély válságot", amely szerinte "fenyegetést jelent a demokráciára".

Ő is, és a kormány is egyértelműen a radikális baloldali Engedetlen Franciaország nevű parlamenti pártot és vezetőjét, a szombati párizsi menetben felvonuló Jean-Luc Mélenchont tette felelőssé az erőszak elszabadulásáért.

Franciaország egyik tengerentúli megyéjében, Guadeloupe szigetén ideiglenesen kijárási tilalmat rendeltek el fiatalkorúak számára, megelőzendő a nagyobb zavargásokat. A 18 év alattiaknak tilos volt az utcán tartózkodniuk vasárnap 20 órától hétfő reggel hatig. A mintegy 15 ezres kisvárosban is kialakult bizonyos tüntetés, amelyben három rendőr megsérült.

Borítókép: Tüntetők dobálják a rendőröket Párizsban. (Fotó: HIROMI UECHI)