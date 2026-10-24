„A kihívás a magyar iskolarendszer fenntartása” – riportunk a Felvidékről, ahol ma helyi választásokat tartanak

Fotó: Székelyhidi Balázs

– Mivel most már évek óta nincs magyar képviselet a parlamentben, ezért a választó azt mondja: inkább választok egy számomra szimpatikus szlovák pártot, és ha annak odaadom a szavazatomat, akkor az képviselni fog, én pedig úgymond nem dobom ki a szavazatomat a kukába. Ezzel harcolunk mi mint etnikai magyar párt Szlovákiában – fogalmaz a képviselőjelölt, aki szerint az elmúlt időszak politikai megosztottsága a magyar közösségen belül sem segít.

Gúta több mint tízezer fős, zömében magyar lakosságával Csallóköz egyik legnagyobb települése. Épp akkor érünk oda, amikor átadják a város teljesen megújult közösségi terét, a Szent Rozália parkot. A terület 1965-ig temetőként szolgált, majd a nyolcvanas évek közepén alakították parkká, amelyet most teljesen megújítottak, miközben megőrizték a város korábbi lakóinak emlékét is.

Megújult a sírkert, megtisztították a sírokat, rendezték a kápolna környékét, és a park ma már egy közösségi tér. A nyáron Szent István szobrát is átadták a városháza közelében.

De nem csak így újul meg Gúta.

Szent István szobra Gútán

Fotó: Székelyhidi Balázs

A város polgármestere, Halász Béla ottjártunkkor elmondja, az elmúlt négy évben eladtak csaknem ötven építési telket, ahol családi házak épülhetnek, és jövő tavasztól 48 lakást adnak át, elsősorban a gútaiakat és környékbeli magyar családokat célozva. Kérdés azonban, ez elég-e a magyarság fennmaradásához.