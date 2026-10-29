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Magyar Péter annál a kormányfőnél járt, aki legutóbb kioktatta + videó

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Andrej Babis vendégeként tartottak Prágában cseh-magyar közös kormányülést.

Forrás: MTI, Magyar Nemzet2026. 10. 29. 14:31
Magyar Péter annál a kormányfőnél járt, aki legutóbb kioktatta + videó
Fotó: Europress/AFP/Michal Cizek
Forrás: Andrej Babis Facebook-oldala 

Kínos másodpercek 

Emlékezetes: szeptemberben, a visegrádi négyek pozsonyi kormányfői csúcsértekezletén Magyar Péter más tollával ékeskedett, de a cseh miniszterelnök emlékeztetett: 2015-ben az előző magyar kormányfő tartóztatta fel a migrációt.

Orbán Viktor megépített egy kerítést, és Budapestről kiűzte illegális migránsok ezreit. És megmentette Szlovákiát és Csehországot is. És mindenki azt mondja, hát jöjjenek! Kommen Sie! És ezért most Magyarország abszurd módon fizeti a büntetést

— fogalmazott a Fideszhez hasonlóan a Patrióták európai pártcsaládjához tartozó cseh miniszterelnök. 

Magyar Péter ezzel szemben azt hangsúlyozta: 

Mi közösen elértünk dolgokat, több európai ország. Biztonságosak vagyunk. 

 

Borítókép: Magyar Péter és Andrej Babis Prágában (Fotó: Michal Cizek / AFP)) 

Magyar Pétermagyar-csehAndrej BabisCsehországközös kormányülésSzóljon hozzá!

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