Magyar Péter annál a kormányfőnél járt, aki legutóbb kioktatta + videó

Forrás: Andrej Babis Facebook-oldala

Kínos másodpercek

Emlékezetes: szeptemberben, a visegrádi négyek pozsonyi kormányfői csúcsértekezletén Magyar Péter más tollával ékeskedett, de a cseh miniszterelnök emlékeztetett: 2015-ben az előző magyar kormányfő tartóztatta fel a migrációt.

Orbán Viktor megépített egy kerítést, és Budapestről kiűzte illegális migránsok ezreit. És megmentette Szlovákiát és Csehországot is. És mindenki azt mondja, hát jöjjenek! Kommen Sie! És ezért most Magyarország abszurd módon fizeti a büntetést

— fogalmazott a Fideszhez hasonlóan a Patrióták európai pártcsaládjához tartozó cseh miniszterelnök.

Magyar Péter ezzel szemben azt hangsúlyozta:

Mi közösen elértünk dolgokat, több európai ország. Biztonságosak vagyunk.

Borítókép: Magyar Péter és Andrej Babis Prágában (Fotó: Michal Cizek / AFP))