ENSZ-főtitkári lehetséges jelölése miatt rontott neki Magyar Péter Orbán Viktornak Prágában

Elképzelhető, hogy Magyar Péter tart attól, túlságosan magasan jegyzik a világpolitikában hivatali elődjét, ugyanis hétfőn Nagy Attila Tibor politikai elemző éppen arról tett közzé bejegyzést:

Ha Orbán Viktorból tényleg ENSZ-főtitkár lesz, onnantól kezdve Magyar Péter miniszterelnöknek nehezebb lesz a bukott Orbán-rendszert „bűnöző”, „bűnszervezet” jelzővel ellátni és Orbánt szidalmazni.

Mindenesetre Magyar szavai előrevetítik, milyen álláspontot képviselhet Orbán Anita az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval való találkozóján, ha ez a kérdés szóba kerül.

Azért tárgyalások is voltak...

Előzőleg, az első cseh-magyar kormányközi konzultáció keretében Magyar Pétert ünnepélyes tiszteletadással fogadta Andrej Babis cseh miniszterelnök, ezután tárgyaltak négyszemközt egymással, majd a kormányfő kíséretében lévő miniszterek is találkoztak hivatali partnerükkel — jelentette a távirati iroda.

A tárgyalások témái között kiemelt helyet kapott az Európai Unió versenyképessége, az energetikai biztonság, a migráció, az európai költségvetés jövője és az unió bővítése.

A Babissal közösen tartott sajtótájékoztatón Magyar hangsúlyozta: Csehország és Magyarország azon kíván dolgozni, hogy minél többet kihozzon közös lehetőségeikből. A Facebookon is közvetített eseményen — megemlítve, hogy magyar és cseh cégek komoly szerepet játszanak a másik ország gazdaságában — a kormányfő jelezte: tovább kívánják segíteni a gazdasági kapcsolatok amúgy is dinamikus növekedését, az exportösztönző szervezeteken keresztül támogatva az egymás országaiban, illetve harmadik piacokon végzendő beruházásokat.