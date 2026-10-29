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ENSZ-főtitkári lehetséges jelölése miatt rontott neki Magyar Péter Orbán Viktornak Prágában

ENSZ-főtitkári lehetséges jelölése miatt rontott neki Magyar Péter Orbán Viktornak Prágában

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Prágában cseh-magyar közös kormányülést tartottak. Minden simán ment, amíg nem jött az Orbán Viktorra vonatkozó kérdés.

Forrás: MTI, Magyar Nemzet2026. 10. 29. 14:31
ENSZ-főtitkári lehetséges jelölése miatt rontott neki Magyar Péter Orbán Viktornak Prágában
Fotó: Europress/AFP/Michal Cizek

Elképzelhető, hogy Magyar Péter tart attól, túlságosan magasan jegyzik a világpolitikában hivatali elődjét, ugyanis hétfőn Nagy Attila Tibor politikai elemző éppen arról tett közzé bejegyzést:

Ha Orbán Viktorból tényleg ENSZ-főtitkár lesz, onnantól kezdve Magyar Péter miniszterelnöknek nehezebb lesz a bukott Orbán-rendszert „bűnöző”, „bűnszervezet” jelzővel ellátni és Orbánt szidalmazni. 

Mindenesetre Magyar szavai előrevetítik, milyen álláspontot képviselhet Orbán Anita az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval való találkozóján, ha ez a kérdés szóba kerül.  

Azért tárgyalások is voltak... 

Előzőleg, az első cseh-magyar kormányközi konzultáció keretében Magyar Pétert ünnepélyes tiszteletadással fogadta Andrej Babis cseh miniszterelnök, ezután tárgyaltak négyszemközt egymással, majd a kormányfő kíséretében lévő miniszterek is találkoztak hivatali partnerükkel — jelentette a távirati iroda. 

A tárgyalások témái között kiemelt helyet kapott az Európai Unió versenyképessége, az energetikai biztonság, a migráció, az európai költségvetés jövője és az unió bővítése. 

A Babissal közösen tartott sajtótájékoztatón Magyar hangsúlyozta: Csehország és Magyarország azon kíván dolgozni, hogy minél többet kihozzon közös lehetőségeikből. A Facebookon is közvetített eseményen — megemlítve, hogy magyar és cseh cégek komoly szerepet játszanak a másik ország gazdaságában — a kormányfő jelezte: tovább kívánják segíteni a gazdasági kapcsolatok amúgy is dinamikus növekedését, az exportösztönző szervezeteken keresztül támogatva az egymás országaiban, illetve harmadik piacokon végzendő beruházásokat.

Közös terv a gyorsvasút 

A magyar miniszterelnök történelmi eseménynek nevezte a kormányülés megvalósulását, jelezve, hogy tavasszal Budapesten lesz majd a második ilyen kormányközi konzultáció.

Örömét fejezte ki miatt, hogy a V4-együttműködésnek sikerült új lendületet adni, hozzátéve, hogy ha így megy tovább, akkor Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia együttműködése erősebb lehet, mint valaha.

Magyar Péter a V4-es gyorsvasút lehetőségéről szólva azt mondta: Közép-Európának szüksége van szimbolikus, de egyben kézzel fogható közös projektekre. Hangsúlyozta: itt az ideje, hogy észak-déli irányban is összekössék fővárosaikat, nagyvárosaikat és ezzel mintegy 60 millió embert.

Hozzátette: Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak együtt kell dolgoznia azon, hogy megpróbáljanak már most a következő hétéves uniós költségvetésben jelentős támogatást szerezni a gyorsvasút több mint 10 milliárd eurós projektjéhez.

Magyar Péter Petr Pavel cseh köztársasági elnökhöz is hivatalos.

Forrás: Andrej Babis Facebook-oldala 

Kínos másodpercek 

Emlékezetes: szeptemberben, a visegrádi négyek pozsonyi kormányfői csúcsértekezletén Magyar Péter más tollával ékeskedett, de a cseh miniszterelnök emlékeztetett: 2015-ben az előző magyar kormányfő tartóztatta fel a migrációt.

Orbán Viktor megépített egy kerítést, és Budapestről kiűzte illegális migránsok ezreit. És megmentette Szlovákiát és Csehországot is. És mindenki azt mondja, hát jöjjenek! Kommen Sie! És ezért most Magyarország abszurd módon fizeti a büntetést

— fogalmazott a Fideszhez hasonlóan a Patrióták európai pártcsaládjához tartozó cseh miniszterelnök. 

Magyar Péter ezzel szemben azt hangsúlyozta: 

Mi közösen elértünk dolgokat, több európai ország. Biztonságosak vagyunk. 

Borítókép: Magyar Péter és Andrej Babis Prágában (Fotó: Michal Cizek / AFP)) 

Magyar Pétermagyar-csehAndrej BabisCsehországközös kormányülésSzóljon hozzá!

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