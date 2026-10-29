Csak kettővel kellett többet aludni, és Marco Rubio fogadta Orbán Anitát

A másik, Washintonban most aláírt megállapodással pedig a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési együttműködést és az információcserét erősítik meg, tovább mélyítve a két ország közötti belügyi-rendvédelmi közös munkát.

Emlékezetes: a magyar diplomáciai irányítója hétfőn maga tette — mint kiderült, elsietve — közzé, hogy másnap találkozik Rubióval, ám a megbeszélésből kedden nem lett semmi, noha eredetileg akkor is szerepelt a hivatalos amerikai programban.

Mennyibe kerülhetett a hosszúra nyúlt út?

Orbán Anita azóta több washingtoni programot is bonyolított, de ezek jelentőségükben nem értek fel a Marco Rubióval való egyeztetéssel. A két politikus egyébként szeptemberben, az ENSZ közgyűlés margóján már érintőlegesen találkozott New Yorkban. Mint kiderült, a keddi találkozó azért maradt el, mert Rubio Donald Trump elnököt kísérte el kampánykörútján a jövő keddi kongresszusi választások előtt.

A kínos halasztás ugyanakkor kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, mennyire taksálja a Trump-kormány az új magyar vezetést, különösen az Orbán-kormánnyal az elmúlt években folytatott magasszintű találkozók fényében, amelyek nyomán a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát is emlegették. Rubio februárban maga jött el Budapestre, hogy tárgyaljon az előző magyar vezetéssel.