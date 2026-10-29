Csak kettővel kellett többet aludni, és Marco Rubio fogadta Orbán Anitát

A másik, Washintonban most aláírt megállapodással pedig a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési együttműködést és az információcserét erősítik meg, tovább mélyítve a két ország közötti belügyi-rendvédelmi közös munkát.
Emlékezetes: a magyar diplomáciai irányítója hétfőn maga tette — mint kiderült, elsietve — közzé, hogy másnap találkozik Rubióval, ám a megbeszélésből kedden nem lett semmi, noha eredetileg akkor is szerepelt a hivatalos amerikai programban.
Mennyibe kerülhetett a hosszúra nyúlt út?
Orbán Anita azóta több washingtoni programot is bonyolított, de ezek jelentőségükben nem értek fel a Marco Rubióval való egyeztetéssel. A két politikus egyébként szeptemberben, az ENSZ közgyűlés margóján már érintőlegesen találkozott New Yorkban. Mint kiderült, a keddi találkozó azért maradt el, mert Rubio Donald Trump elnököt kísérte el kampánykörútján a jövő keddi kongresszusi választások előtt.
A kínos halasztás ugyanakkor kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, mennyire taksálja a Trump-kormány az új magyar vezetést, különösen az Orbán-kormánnyal az elmúlt években folytatott magasszintű találkozók fényében, amelyek nyomán a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát is emlegették. Rubio februárban maga jött el Budapestre, hogy tárgyaljon az előző magyar vezetéssel.
Megkérdeztük írásban a Külügyminisztériumot, milyen utazási és szállásköltséggel jár Orbán Anita külügyminiszter és kísérete mostani washingtoni útja, illetve ezen belül milyen költséget jelentett az, hogy az amerikai külügyminiszterre várva napokat kellett még az amerikai fővárosban tartózkodnia. Ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.