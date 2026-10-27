Máris lecsaptak Bolsonaróra, elkobozták az útlevelét, nem hagyhatja el Brazíliát
Flávio Bolsonaro szenátornak, a brazil elnökválasztáson alulmaradt jobboldali jelöltnek órákkal az eredmény kihirdetését követően megtiltották, hogy elhagyja Brazíliát. A volt államfő fia ellen legfelsőbb bírósági határozat született, hivatalosan pénzmosási ügyben való érintettsége miatt.
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