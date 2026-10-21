Megint elvennék az orosz pénzeket a belga bankból
Bart De Wever belga szövetségi miniszterelnök biztos abban, hogy az Európai Bizottság nem terjeszt elő újabb javaslatot a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon felhasználására Ukrajna finanszírozási szükségleteinek fedezése érdekében. A múlt heti EU-csúcson ugyanakkor több vezető is ezt szorgalmazta, amelyet Belgium határozottan visszautasított.
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