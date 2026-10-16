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Brüsszel legnagyobb rémálma válhat valóra, ha az uniós csúcson kudarcot vallanak a költségvetési tárgyalások

Brüsszel legnagyobb rémálma válhat valóra, ha az uniós csúcson kudarcot vallanak a költségvetési tárgyalások

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Megmerevedő álláspontok és a kompromisszum esélyének csökkenése jellemezte a brüsszeli EU-csúcs első napját. Az uniós költségvetésről lehet, hogy még decemberben se fognak tudni dönteni, a tárgyalások irányítását António Costa, az Európai Tanács elnöke veszi át. A jövő évben több uniós országban is választások következnek, amely tovább bonyolítja a helyzetet.

Sitkei Levente
2026. 10. 16. 9:09
Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG

Átjárható tömbök

A kohézió barátainak nevezett tömb – amelyben Magyarország is részt vesz – ragaszkodik a korábban megszerzett jogokhoz és támogatási rendszerekhez, a fukarnak titulált, Németország vezette országcsoport viszont az eddiginél kevesebbet akar beadni a közös kasszába. A két tömb között van bizonyos átjárás, Belgium és Luxemburg egyik oldalhoz sem tartozik, Franciaország szintén különutas. Olaszország és Spanyolország a mezőgazdasági pénzeket helyezte előtérbe, a balti államok az Oroszországhoz való közelségük miatt a védelmi területen erősítenének. 

Borítókép: António Costa és Emmanuel Macron (Fotó: JONAS ROOSENS)

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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