Brüsszel legnagyobb rémálma válhat valóra, ha az uniós csúcson kudarcot vallanak a költségvetési tárgyalások

Átjárható tömbök

A kohézió barátainak nevezett tömb – amelyben Magyarország is részt vesz – ragaszkodik a korábban megszerzett jogokhoz és támogatási rendszerekhez, a fukarnak titulált, Németország vezette országcsoport viszont az eddiginél kevesebbet akar beadni a közös kasszába. A két tömb között van bizonyos átjárás, Belgium és Luxemburg egyik oldalhoz sem tartozik, Franciaország szintén különutas. Olaszország és Spanyolország a mezőgazdasági pénzeket helyezte előtérbe, a balti államok az Oroszországhoz való közelségük miatt a védelmi területen erősítenének.

Borítókép: António Costa és Emmanuel Macron (Fotó: JONAS ROOSENS)