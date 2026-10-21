Megsértődött a francia elnök a külföldi bírálatok miatt
Felháborodottan nyilatkozott Emmanuel Macron, szerinte egyes politikai vezetők félretájékoztatták a közvéleményt a franciaországi megmozdulások kapcsán. A Dohában tartózkodó francia elnök szerint a mesterséges intelligencia készített sok felvételt a hétvégi zűrzavarról.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en