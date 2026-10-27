Mi lesz veled szinodalitás? Egymást érték a korlátozások a hagyományhű katolikusok vatikáni zarándoklatán

A körmenetet sem engedték be a Vatikánba

A korlátozásról pedig az utolsó pillanatban, a zarándoklat első napján, október 23-án, péntek este tájékoztatták a résztvevőket. A hívek másnap ennek ellenére megtartották a menetet, litániákat és egyházi énekeket énekelve vonultak végig Róma utcáin, majd a Tiberisen átkelve eljutottak a Szent Péter téren álló obeliszkig.

A beszámoló szerint az olasz rendőrség segítette a menetet, a vatikáni hatóságok azonban az obeliszknél nem engedték tovább a zarándokokat.

A résztvevők ezután elimádkozták a Hiszekegyet, és a püspöki áldást követően tovább vonultak.

Az ünnepélyes főpapi mise helyett csendes misét tartottak

A Santa Maria Maggiore-bazilikában további korlátozással szembesültek a zarándokok, ahol közölték velük, mindössze egy órát tölthettek az épületben. Emiatt a tervezett ünnepélyes főpapi mise helyett csendes misét mutattak be, emellett a bazilika személyzete szigorúan korlátozta a fényképezést, és a hivatalos fotósoknak sem engedélyezte a felvételek készítését.

Liturgikus békéért imádkozott a püspök

A Santa Maria Maggiore-bazilikában elmondott szentbeszédében Athanasius Schneider a hagyományos római mise védelmében szólva elmondta, hogy a régi liturgiához kötődő fiatal katolikusok egy része úgy érzi, másodrendű hívőként kezelik őket – olvasható az Advaticanum által közölt prédikációban.

Athanasius Schneider, a kazahsztáni asztanai főegyházmegye segédpüspöke. Fotó: FSSPX News

A püspök a Szűzanyához fordulva a régóta vágyott „liturgikus békéért” is imádkozott

– számolt be a szentbeszédről az Infovaticana. A korábban Summorum Pontificum néven ismert zarándoklat évről évre a hagyományos római liturgiához kötődő híveket, papokat és szerzeteseket gyűjti össze Rómában. A résztvevőket a régi mise iránti szeretet és a pápasághoz való kötődés is összekapcsolja.