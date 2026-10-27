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Mi lesz veled szinodalitás? Egymást érték a korlátozások a hagyományhű katolikusok vatikáni zarándoklatán

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Több mint ezer katolikus hívő érkezett Rómába a hagyományos liturgiához kötődő zarándoklatra, de a Szent Péter-bazilikában tervezett szentmisét és a körmeneti bevonulást már engedélyezték nekik. Az előre bejelentett körmenetüket a Szent Péter téren állították meg a vatikáni hatóságok. Már önmagában ez joggal vet fel kérdéseket az elmúlt évtizdekben gyakran hangoztatott szinodalitással kapcsolatban, különösen akkor, ha mellétesszük, hogy tavaly az „LMBTQ-zarándoklat” résztvevőit nem, hogy megállították, de még a bazilika szent kapuján is áthaladhattak.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 27. 16:44
Mi lesz veled szinodalitás? Egymást érték a korlátozások a hagyományhű katolikusok vatikáni zarándoklatán
Forrás: Facebook/Michael J. Matt

A körmenetet sem engedték be a Vatikánba

A korlátozásról pedig az utolsó pillanatban, a zarándoklat első napján, október 23-án, péntek este tájékoztatták a résztvevőket. A hívek másnap ennek ellenére megtartották a menetet, litániákat és egyházi énekeket énekelve vonultak végig Róma utcáin, majd a Tiberisen átkelve eljutottak a Szent Péter téren álló obeliszkig. 

A beszámoló szerint az olasz rendőrség segítette a menetet, a vatikáni hatóságok azonban az obeliszknél nem engedték tovább a zarándokokat. 

A résztvevők ezután elimádkozták a Hiszekegyet, és a püspöki áldást követően tovább vonultak. 

Az ünnepélyes főpapi mise helyett csendes misét tartottak

A Santa Maria Maggiore-bazilikában további korlátozással szembesültek a zarándokok, ahol közölték velük, mindössze egy órát tölthettek az épületben. Emiatt a tervezett ünnepélyes főpapi mise helyett csendes misét mutattak be, emellett a bazilika személyzete szigorúan korlátozta a fényképezést, és a hivatalos fotósoknak sem engedélyezte a felvételek készítését.

Liturgikus békéért imádkozott a püspök

A Santa Maria Maggiore-bazilikában elmondott szentbeszédében Athanasius Schneider a hagyományos római mise védelmében szólva elmondta, hogy a régi liturgiához kötődő fiatal katolikusok egy része úgy érzi, másodrendű hívőként kezelik őket – olvasható az Advaticanum által közölt prédikációban.  

Athanasius Schneider, a kazahsztáni asztanai főegyházmegye segédpüspöke. Fotó: FSSPX News

A püspök a Szűzanyához fordulva a régóta vágyott „liturgikus békéért” is imádkozott

– számolt be a szentbeszédről az Infovaticana. A korábban Summorum Pontificum néven ismert zarándoklat évről évre a hagyományos római liturgiához kötődő híveket, papokat és szerzeteseket gyűjti össze Rómában. A résztvevőket a régi mise iránti szeretet és a pápasághoz való kötődés is összekapcsolja. 

Tavaly az LMBTQ-zarándokok bevonulhattak a bazilikába

A hagyományos liturgiához kötődő hívek zarándoklatát érintő korlátozásokat annak fényében is érdemes felidézni, hogy 

tavaly szeptemberben egy LMBTQ-támogatóiknak szervezett jubileumi zarándoklat résztvevőinek még azt is megengedték, hogy áthaladjanak a Szent Péter-bazilika szent kapuján. 

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Az „LMBTQ-zarándoklat” még a szentév általános eseménynaptárában is helyet kapott, 

a jubileum szervezői ugyanakkor jelezték, a nyilvántartásba vétel nem jelenti azt, hogy a Szentszék támogatja vagy szervezi a rendezvényt. A csoport szentmiséjét nem a Szent Péter-bazilikában, hanem a római jezsuita Gesù-templomban mutatta be Francesco Savino püspök, az olasz püspöki konferencia alelnöke

athanasius schneiderFSSPXrómai katolikus egyházvatikánSzóljon hozzá!

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