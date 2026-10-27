Nagy-Britannia elkezdte a felkészülést a válságos időkre
Megsokszorozódott a válsághelyzetre való felkészülés céljából vásárolt termékek forgalma az Egyesült Királyságban. Október 22-én a brit védelmi miniszter hívta fel a lakosság figyelmét, hogy készüljön fel bármilyen rendkívüli helyzetre, a kimutatások szerint a britek így is tesznek.
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