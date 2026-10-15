A háború alulnézetből

Dékány Bence, a segélyszervezet nemzetközi programokért felelős igazgatója lapunknak arról is beszélt, hogyan érik el a segítségre szoruló embereket. Mint elmondta, Ukrajnában nagyon jól működik az, hogy a segélyezésben a kormányzat erős szerepet vállal. Akik arra kényszerülnek, hogy elhagyják lakóhelyüket, regisztrálják magukat egy rendszerben, így a kormánynak van egy naprakész nyilvántartása róluk.

Dékány Bence

Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

– Ezt mi megkapjuk, így keressük meg a rászorulókat. A másik pedig az a tranzitközpont, amely Harkivban működik. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy olyan kormányzati épület, ahol ott vannak a hivatalos szervezetek, a civil és nemzetközi segélyszervezetek is, és mindenki mást tud beletenni a közösbe. Így áll össze egy komplex segítségnyújtás. Van, aki egészségügyi eszközöket, például szemüveget, van, aki meleg élelmet biztosít. Van, aki a lakhatásban segít, van, aki jogi- vagy adminisztratív támogatást nyújt a lakhelyváltoztatás kapcsán – sorolta Dékány Bence.

Az igazgató lapunknak azt is elmondta, bár Harkiv közel van a fronthoz, ez egy működő város, attól függetlenül is, hogy gyakorlatilag nincs olyan utca, ahol ne látszana valamilyen harci cselekménynek, robbanásnak a nyoma.

Ahhoz képest, hogy mi van a frontvonalhoz közeli apró falvakban, településeken, ez még mindig egy jóval stabilabban működő közösség. Ezért is fontos Harkiv, mert ez egy hatalmas felvevőpontja a környező falvakból érkező menekülteknek, és mi itt tudunk a leginkább hozzájárulni ehhez a munkához, itt kapunk leginkább naprakész információt. Hiszen tényleg napi szinten változnak az igények, az, hogy mire van szükség. Ott kell lenni ahhoz, hogy hatékony segítséget adjunk

– tette hozzá.

Ha Ön is segítene: www.segelyszervezet.hu/adomanyozas

Borítókép: Helyi segítség (Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet)