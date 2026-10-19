Putyin második Jaltát szervezne a háború lezárása érdekében
Vlagyimir Putyin háromoldalú találkozót vetett fel Donald Trumpnak, amelyen megtárgyalhatnák az orosz-ukrán háború lezárását. Az egyeztetésen az orosz és az amerikai elnök mellett Hszi Csin-ping kínai államfő is jelen lenne. A hír több ország számára igencsak aggasztó.
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